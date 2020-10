Blitzeinschlag in die Kirchturmspitze

Der Kirchturm fängt Feuer

So war es am Jahresanfang 2014. Der über Km lange Waagerechten Blitz fand sein Ziel in der Kirchturmspitze von St. Hubertus. Die Löscharbeiten waren schwierig, Da die Leitern der Feuerwehr nicht ausreichten und erst ein Spezialfahrzeug aus Düsseldorf kommen musste.

Als dann schließlich in der Nacht das Kupferdach geöffnet wurde brach das Feuer aus. Zuvor war es nur ein Schwellbrand.

Seit 2014 ist der Kirchturm von St. Hubertus aus Sicherheitsgründen eingerüstet .Jetzt wird der Turm und die Fassade der neugotischen Kirche in Essen-Bergerhausen saniert.

St. Hubertus ist denkmalgeschützten und mehr als 100 Jahre alt.