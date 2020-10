Reges Treiben Freitag um 22 Uhr noch in der Innenstadt.

Das Light Festival 2020 wurde von vielen Essenern und Auswärtigen noch besucht. Viele Besucher trugen jetzt schon Masken, da Essen dich an der 50 er Marke von Corona Fällen kratz. Zu sehen ist das alles noch bis Sonntag, dann gehen die Lichter aus. Sehr gut sind Weg Markierungen der WAZ Route. Man wird so gut durch Essen geführt.

Hier noch ein Auszug der Seite Visit Essen

Werden Sie eins mit van Gogh oder Monet und gestalten Sie die Marktkirche so vollkommen neu. Lassen Sie sich täglich bis 22:00 Uhr verzaubern vom Zusammenspiel aus Licht und Musik, begeben Sie sich auf große Reisen oder erfüllen Sie sich einen Wunsch – das fünfte Essen Light Festival macht es möglich! Auf der WAZ-Route bringen wir Sie zum Staunen und schenken Ihnen eine Auszeit vom Alltag. Lichtkunst, Musik und spannende Videomappings verwandeln die Innenstadt auch in diesem Jahr wieder in einen bezaubernden Ort, den Sie in einem vollkommen neuen "Licht" sehen werden. Auf eigene Faust, bei einer geführten Tour oder mit dem Smartphone in der Hand über die APP "Actionbound