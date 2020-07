Es ist soweit!

Die ersten Reiserückkehrer aus Risiko Gebieten werden am Wochenende erwartet.

Die WAZ berichtet in ihrer heutigen Ausgabe, dass an diesem Wochenende die ersten Türkei und Mallorca Urlauber zurückreisen. Laut Vorgaben der Gesundheitsämter müssen sich die Urlauber dann auch erst einmal für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben,

oder einen negativen Corona Test nachweisen.

Nachteil alle sollen sich freiwillig an diese Vorgaben halten.

Freiwillig ?

Und die Erde ist eine Scheibe.

Freiwillig hält sich ja auch jeder Autofahrer an ein Parkverbot.

Hier wird aber Kontrolliert von der Stadt.

Warum dann nicht auch Quarantänemaßnahmen?

Die Gesundheitsämter sagen zum einen, wir haben keine Daten

und zum anderen, wir hätten auch nicht das Personal für Kontrollen.

Ist das euer Ernst?

Ich habe eine einfache Lösung, jeder Rückkehrer am Flughafen, muss einen Schnelltest durchführen, oder er darf das Flughafengelände nicht verlassen.

Rückkehrer mit dem PKW haben sich zwingend bei den örtlichen

Gesundheitsämtern oder am Grenzübergang zu melden!

Wir sind zu tolerant, oder zu Blauäugig.