Wissenschaft für Kinder und Erwachsene in der Coronazeit

Viele schöne Experimente

gegen die Langeweile

Im Bayer Magazin online gefunden.

Sehr schöne lehrreiche Experimente nicht nur für Kinder.

Quelle Bayer AG Leverkusen

Angesichts der globalen Verbreitung von COVID-19 sind viele von uns von Schulschließungen betroffen und müssen sich an Fernunterricht gewöhnen. Wir möchten euch ein paar unterhaltsame naturwissenschaftliche Bildungsinhalte präsentieren, die sich perfekt für zu Hause eignen. Alle zwei Wochen veröffentlicht Bayer unter dem Motto „Wissenschaft zu Hause“ ein Themenpaket aus Artikeln, Videos, Aktivitäten und Experimenten, die Kinder gemeinsam mit euch oder, wenn sie alt genug sind, auch alleine durchführen können. Eure Kinder können im Moment vielleicht nicht zur Schule gehen, aber ihre Neugierde und das Interesse an Wissenschaft können trotzdem gefördert werden. Wir gehen das gemeinsam an!

Hier der Link zur Web Seite:

Bayer Magazin für Kinder

Themen in dieser Ausgabe

mit PDF Download:

Das Ökosystem in deinem Garten / Grünanlage / Park

Schnitzeljagt

Ökosystem in einer Flasche

Boden Grundlage des Lebens

Wir bauen ein Vogelnest

Bestäuber und Pflanzen

Ein Bienenkinderbuch: Tobi und die Bienen

Für Mama oder Papa, Rezept aus Gartenkräutern ( Pesto)

Videos

Malwettbewerb

Gewinnspiel

Alles sehr schön gemacht, einfach mal reinschauen.

Schöne Sommerferien