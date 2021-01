Wilde Sperrmüllhaufen in der City

Langsam wird es ein gewohntes Bild, Sperrmüll auf den Gehwegen.

Es wird immer noch Müll auf den Gehweg gestellt und der Haufen wächst dann schnell.

Zunächst wird der Haufen noch nach brauchbaren durchsucht und wird breiter. Dabei ist es doch so einfach hier in der Stadt seinen Müll loszuwerden.

Einfach die 0201 854-2222 anrufen

man bekommt einen Termin und der Mist wird abgeholt. Versucht es doch mal es ist gar nicht schwer.

Oder eine Mail an Info@ebe-essen.de

Dieser Haufen ist seit 6 Wochen gewachsen. Mehrmals ist die EBE schon mit ihren Wagen vorbeigefahren. Nie wurde angehalten und das Zeug aufgeladen. Ironie der Sache an dieser Stelle wird immer der Müll abgeladen, jetzt noch unter dem Plakat der Stadt Essen.

Umweltschutz Essen hält zusammen.

Auch das Ordnungsamt ist schon öfter an der Stelle vorbeigefahren, ohne weitere Aktion.