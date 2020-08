Am 13. September wird in Essen gewählt.

Die Wahlscheine für die Briefwahl wurden schon jetzt verschickt, insgesamt 4 Stück.

Viele Kreuze können gemacht werden, aber auf jedem Wahlschein nur eines.

Zu der normalen Wahl des OB,

wird auch das Ruhrparlament

zum ersten Mal direkt von uns,

den Bürgerinnen und Bürgern des Ruhrgebiets, gewählt!

Macht euch also schon jetzt Gedanken

Wahl Oberbürgermeister*in

Kommunalwahlen - Rat und Bezirksvertretungen

Integrationsratswahlen

Ruhrparlamentswahlen

Briefwahl alles Betrug , nicht in Deutschland!

Wer nicht in Corona Zeiten in ein Wahllokal möchte, sollte die Briefwahl nutzen.

Auch wer niemanden von den Listen wählen möchte, sollte trotzdem sein Wahlrecht ausüben. Man kann ja ungültig wählen. So merkt man, dass man nicht Einverstanden ist.

Nichtwählen hilft da nicht.