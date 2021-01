Schulbeginn in NRW am 11.1.2021

Distanzunterricht spätestens ab dem 13.1

Nun ist es raus.



In NRW beginnt die Schule im Distanzunterricht am 11.1 bzw. am 13.1 für alle Klassen.

Das verkündigte Yvonne Gebauer heute bei ihrer Pressekonferenz in Düsseldorf.

Der späteste Start am 13.1 ist für Schulen, die noch Vorbereitungen für einen digitalen Unterricht leisten müssen.

Bemerkenswert, in zwei Tagen sollen Schulen einen Unterricht vorbereiten, was von der Politik in Jahren nicht geschafft wurde.



Auch für die Grundschulen Klassen 1-4 gibt es dann Heimunterricht.

Gerade diese Altersgruppen brauchen noch Unterstützung durch ihre Lehrer.

Das können die Eltern nicht leisten.

Die Eltern machen sich schon jetzt wieder Sorgen, wie sie den Lernstoff, nach Feierabend mehreren Kindern in unterschiedlichen Klassen vermitteln sollen.

Da wären Oma und Opa gefragt, die können aber durch die Kontaktbeschränkungen nicht einspringen. Diese Maßnahmen sind bis zum 31.1 begrenzt und sollen sofort zurück genommen werden, sobald Lockerungen im Corona Lockdown durchgeführt werden können.

Ein positiver Punkt für die Schüler, es gibt ein Klassenarbeitsverbot bis Ende Januar.