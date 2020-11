Die erste Stadtweite Maskenpflicht ist da.

In Düsseldorf steigen die Fallzahlen schnell an.

Ab heute kontrolliert das Ordnungsamt Passanten und verhängt auch Bußgelder

Die neue Stadtweite Maskenpflicht in Düsseldorf soll ab sofort mit Kontrollen des Ordnungsamts kontrolliert und durchgesetzt werden. Es sollen auch Bußgelder verhängt werden.

Ohne Maske sind beim ersten Verstoß 50 Euro fällig.

Die Allgemeinverfügung in Düsseldorf erlaubt im Wiederholungsfall Bußgelder bis 25.000 Euro.





Eine Stadtweite Maskenpflicht für Fußgänger wurde eingeführt.

Ausgenommen sind nur noch Parks und Friedhöfe.

So schafft man in Düsseldorf Klarheit, für die Bürger überall muss man Masken tragen.



In Düsseldorf wurde heute eine Inzidenz von 206 durch das LZG.NRW festgestellt.

Ein Plus von 219 Neuerkrankungen.

Allerdings gibt es schon zwei Klagen gegen die Verordnung