Ob das erfolgreiche Bildungsbegleiter-Programm, Elternberatung, Theater- und Vorleseprojekte, Deutschkurse mit Kinderbetreuung, die Ferienschule oder ganz neu das Chorprojekt – das Angebot des „Zukunft Bildungswerk“ ist breitgefächert. Jetzt unterstützt der Rotary Club Essen-Centennial das herausragende Wirken mit dem Erlös aus dem Charity-Adventskalender-Verkauf und ermöglicht die digitale Ausstattung des siebten Essener Standortes.



Turgay Tahtabaş, Gründer und Geschäftsführer der gemeinnützigen UG, hat selbst erfahren, wie schwer es für Familien mit Migrationshintergrund sein kann, die eigenen Kinder zu fördern und ihnen Bildungsaufstiege zu ermöglichen. Sein Wissen wollte er an andere Familien weitergeben. Entstanden ist daraus bis heute ein mehrfach ausgezeichnetes und beispielloses Integrationsprojekt mit unzähligen Erfolgsgeschichten.

„Wir erleben in unserer gemeinnützigen Arbeit als noch junger Service-Club immer wieder, wie wichtig es ist, Kinder und Jugendliche in Bildungsprojekten zu fördern. Schließlich ist das der Schlüssel, damit junge Menschen ihre eigenen Kompetenzen erkunden und ihre Talente zielgerichtet einsetzen können. Gestärkte Kinder werden zu gestärkten Jugendlichen und die tragen unsere Gesellschaft in eine hoffentlich gestärkte Zukunft. Eigentlich ein einfaches Rezept, das aber immer wieder engagierte Förderende benötigt und vor allen Dingen natürlich Menschen, die anpacken und sich einbringen“, sagt Dr. Nina Müthing, Präsidentin des Rotary Club Essen-Centennial, der „Zukunft Bildungswerk“ nun mit dem Erlös aus dem Verkauf seines Charity-Adventskalenders in Höhe von 8.500 Euro unterstützt.

Turgay Tahtabaş hat erst kürzlich den 7. Lernstandort in Essen eröffnet. Im zweigeschossigen Ladenlokal an der Berliner Straße 114 in Frohnhausen wird Familien viel geboten. „Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig die digitalen Kompetenzen sind. Kinder und Jugendliche, die wir besonders unterstützen, besitzen wenig von diesen Kompetenzen und wir wollen, dass sie in diesem Bereich aufholen“, sagt Turgay Tahtabaş, der sich mit der Bitte um Unterstützung bei der digitalen Ausstattung des neuen Lernortes an die Rotarier wandte. Seine Anfrage kam zur richtigen Zeit, denn die Förderung von Digitalisierung hat sich die engagierte Präsidentin Dr. Nina Müthing für ihre Amtszeit ebenso als Thema gewählt wie Zukunft und Gesundheit. „Die Förder-Entscheidung fiel uns deshalb nicht schwer“, sagt auch Frank Weßing, Past-Präsident. „Nicht nur das Projekt hat uns sofort überzeugt. Herrn Tahtabaş und das ‚Zukunft Bildungswerk‘ kenne ich persönlich schon seit einigen Jahren und bin von seinem Engagement mindestens genauso beeindruckt wie von seiner Vita.“

Mit der Förderung wird der neue Standort am Gervinusplatz nun mit acht „All in One“-Computern ausgestattet, die an neuen Arbeitstischen aufgebaut werden. Stühle und digitales Zubehör wie Kopfhörer, Headsets und Software-Pakete werden ebenfalls finanziert.