ESSEN

SPAZIERGÄNGE

Weihnachten 2020 smile... ein Schneemännchen´... wenigstens hier auf der Christbaumkugel

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

...was man manches Mal doch

so während eines SPAZIERGANGES...

alles so sieht, entdeckt, mit´bekommt...

das Schöne, aber/oder auch weniger Schöne sehen´...

und was man dabei für GEDANKEN hat ...

...smile, darin spiegelt man sich ... Kugel Kugel an ... grinZ :-)))

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

:-))))

Weihnachten 2020

Weihnachten im CORONA-Pandemie-JAHR 2020

Essen@ana´