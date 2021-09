Plastiktüten werden seltener, stehen aber immer noch für das Vermüllen der Welt. Die EMG – Essen Marketing GmbH bittet alle Essener, ihre überflüssigen Plastiktüten in der Innenstadt abzugeben. Daraus wird Anfang Oktober nämlich Kunst! Gemeinsam mit Primark und P&C in der Innenstadt werden die Tüten gesammelt.

„The plastic we live with“ heißt die Lichtinstallation von Luzinterruptus, die schon bei einem Festival im französischen Bordeaux begeistert hat. Frisch mit dem Remondis Light Award ausgezeichnet setzen die Künstler vom 1. bis zum 10. Oktober ein Geschäftshaus auf der Kettwiger Straße in Szene. Dafür werden die gesammelten Plastiktüten in den Fenstern des Hauses arrangiert und abends von innen beleuchtet. Der Mix aus bunten Tüten lässt das Gebäude dann in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Was es dafür allerdings dringend braucht, sind tausende alte Plastiktüten.

Der Entsorgungs- und Recycling-Spezialist REMONDIS ist nicht nur langjähriger Partner des Essen Light Festival, sondern stellt auch große Säcke zum Sammeln der Plastiktüten bereit. Diese stehen ab sofort bei Primark und P&C an der Kasse sowie in der Tourist Info auf der Kettwiger Straße. Wer also alte Plastiktüten stiften möchte, kann diese jederzeit in der Innenstadt abgeben. Je mehr, desto besser!