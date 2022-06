Jawad Boulouad, junger Mann, Marokko, verschollen, mutmaßlich ertrunken beim Versuch, von Marokko nach Spanien zu segeln in einem 3,5 Meter langen aufblasbaren Boot. – Salim Boulouad, junger Mann, Marokko, verschollen, mutmaßlich ertrunken beim Versuch, von Marokko nach Spanien zu segeln in einem 3,5 Meter langen aufblasbaren Boot. – Samad Talhat, junger Mann, Marokko, verschollen, mutmaßlich ertrunken beim Versuch, von Marokko nach Spanien zu segeln in einem …

Seit 1993 sind mindestens 48647 Menschen beim Versuch, nach Europa zu flüchten, gestorben. Die meisten von ihnen sind im Mittelmeer ertrunken. Andere wurden an Grenzübergängen erschossen. Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder und Babys. Vom 17. bis 22. Juni lesen wir alle ihre Namen in der Marktkirche, schreiben sie auf dünne Stoffstreifen, hängen sie in einer langen Kette an die Mauer der Kirche, trauern und protestieren: So soll und darf es nicht weitergehen! Wer mag, schaut spontan vorbei und hilft mit, das Mahnmal ‚Beim Namen nennen‘ zu errichten. Dazu gibt es Lesungen, Vorträge, Workshops, Gottesdienste, ein Demokratiefrühstück und ein stündliches Gedenken mit Musik und Stille. Eine ganze Reihe von Initiativen aus unserer Stadt hat dieses Programm organisiert.

Heute haben wir die Aktion zum diesjährigen Weltflüchtlingstag (20. Juni) in der Marktkirche vorbereitet und dabei Fotos gemacht. Mehr Infos und alle Termine findet ihr auf unserer Homepage www.kirche-essen.de und auf der Sonderseite http://essen.beimnamennennen.de/.

Veranstalter & Unterstützer



Das Essener Programm zum Weltflüchtlingstag wird von einem breiten stadtgesellschaftlichen Bündnis organisiert und getragen: Beteiligt sind die Marktkirche Essen, die Aktion Menschenstadt, das Ehrenamtsmanagement, das Schulreferat und das Studierendenzentrum „die BRÜCKE“ des Kirchenkreises Essen, die Evangelische Studierendengemeinde Duisburg-Essen (ESG), ProAsyl/Flüchtlingsrat Essen, Seebrücke Essen, das Referat für entwicklungspolitische Bildung im westlichen Ruhrgebiet der Kirchenkreise Essen, An der Ruhr (Mülheim), Duisburg und Oberhausen), KD 11/13 Zentrum für Kooperation und Inklusion. Kooperationspartner und Unterstützer sind die Essener Organisationen Aufstehen gegen Rassismus (AgR), Caritasverband für die Stadt Essen, Diakoniewerk Essen, MediNetz Essen, pax Diözesanverband Essen, Heinrich-Heine-Buchhandlung Essen und die bundesweite Initiative United for Rescue.