Die Partei Mensch Umwelt Tierschutz - Tierschutzpartei - Landesverband NRW kritisiert in aller Schärfe die Flächenpolitik der schwarz-grünen Landesregierung. "Das Desaster unter rot-grün setzt sich munter fort. Täglich werden in NRW Tausende Quadratmeter an klimarelevanten Grünflächen zubetoniert," rügt Martin Lück, Landesvorsitzender der Tierschutzpartei NRW. Letztlich geht es um zuletzt über 6 Hektar Grün- und Agrarfläche pro Tag, die in NRW versiegelt werden.

Aktueller Bericht des Landesamtes für Natur, Umwelt, Verbraucherschutz

"Die aktuellen Erhebungen zum Ausmaß der Flächenversiegelungen dokumentierten das völlige Scheitern des Landes bei seiner Klimaschutzpolitik in diesem hochsensiblen und wichtigen Bereich," unterstreicht Elisabeth Maria van Heesch, Fraktionsvorsitzende der Ratsfraktion Tierschutzpartei/SLB im Rat der Stadt Essen. Fläche ist ein endliches Gut. Die Sicherung von klimarelevanten Frischluftschneisen, entsiegelten Großflächen, natürlichem Grünraum für Arten- und Pflanzenschutz sowie ausreichenden Flächen für biologisch nachhaltigem Acker- und Gartenbau sind für die Tierschützer unabdingbar.

Kurswechsel der Politik gefordert - Entsiegeln statt Versiegeln

Die Tierschutzpartei fordert angesichts der bevorstehenden Kommunalwahl in NRW eine klare Kehrtwende der Landesregierung, aber auch der Städte und Gemeinden in NRW zur Dokumentation von Einsicht und Einlenken. "Die Entwicklung alter Industriebrachen unter Prüfung und Berücksichtigung von Stadtklima, Arten- und Naturschutz, die Pflege von Baulückenkatastern in den Städten - dies sind notwendige Schritte zur Reduzierung und letztlich Stoppung des Frächenfraßes," fordert die Essener Fraktionsvorsitzende Elisabeth Maria van Heesch.

"Entsiegeln statt Versiegeln - dies muss und kann nur der Weg für die Zukunft sein," so Martin Lück, Landesvorsitzender der Tierschutzpartei NRW.

#Kommunalwahl ist Klimawahl

#Partei Mensch Umwelt Tierschutz - Tierschutzpartei in die Parlamente

#Deine Stimme zählt - 13. September 2020 Tierschutzpartei wählen