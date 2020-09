In Nordrhein-Westfalen sollen Weihnachtsmärkte stattfinden können. Die Landesregierung hat dafür den Weg geebnet. Das teilte NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) heute mit.

"Weihnachtsmärkte sind keine Veranstaltungen, sondern Spezialmärkte", sagte Laumann. Damit werden sie von behördlicher Seite ähnlich wie Wochenmärkte eingestuft. Unter bestimmten Voraussetzungen können sie also stattfinden. So soll eine Zugangssteuerung ebenso verpflichtend sein wie die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln. Beispielsweise sollen Stehtische an Glühweinständen ähnliche Abstände aufweisen wie in Restaurants, auch eine namentliche Registrierung an Stehtischen soll Pflicht sein.

"Wir ermuntern damit die Kommunen, nicht alles zu verbieten, sondern zu prüfen, was unter welchen Bedingungen stattfinden kann", so Laumann.