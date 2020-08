Gemeinsam mit dem Ratskandidaten Sadik Cicin besuchte Matthias Hauer (MdB und Kreisvorsitzender der CDU-Essen) im Rahmen seiner Mittelstands-Tour am 19.08.2020 vier Unternehmen in Vogelheim und Altenessen. Zum Gespräch trafen sie die Geschäftsführer Martin Braunheim (AS Automobile), Abed Öztep (Öztep Transporte), Nuh Yildirim (Overnight Parcel Courier) und Necat Kücükelci (Firat Getränke). Der CDU Bundestagsabgeordneter

informierte sich dabei über die Sorgen der Unternehmen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. „Gerade die vergangenen Monate der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen – auch in Essen – vor große Herausforderungen gestellt. Im Bund, aber auch landes- sowie kommunalpolitisch, sind viele Maßnahmen beschlossen worden, um Arbeitsplätze zu erhalten und um wirtschaftliche Existenzen zu sichern“, sagt der Essener Bundestagsabgeordnete. Der lokale Ratskandidat Sadik Cicin "Ich habe mich über den Besuch von dem Bundestagsabgeordneten in meinem Wahlkreis sehr gefreut und finde solche Gespräche mit der Politik und den lokalen Unternehmen sehr wichtig. Der ständige Austausch zwischen Politik und örtlicher Wirtschaft ist eine (erfreuliche) Daueraufgabe, denn der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und Garant für Arbeitsplätze und Steueraufkommen in Essen".