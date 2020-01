­čś┤ Langeweile? Die Wetterprognosen f├╝r heute Nachmittag sehen weitaus besser aus als erwartet. ÔŤů´ŞĆ Also hoch "mitte Fott", runter vom Sofa und raus in die Welt.

Engagiere Dich mit uns f├╝r eine saubere Umwelt. ­čî│ Wir treffen uns um 15:00 Uhr am Caf├ę BarCelona an der Westfalenstrasse 4. Oder um 16:00 Uhr am Kreuz&Quer an der Schmitzstr. 27. Sei dabei! Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser.

www.wastewalk.de