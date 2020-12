Die Kunstschule Gelsenkirchen möchte sich zur Jahreswende an alle Kreative und an Kunst interessierte Menschen wenden, auch wenn es zurzeit „nur“ online und schriftlich geschehen kann.

Das Kunstschulteam plant bereits spannende Aktivitäten und ein abwechslungsreiches Programm für 2021 und hofft, dass die Kurse dann irgendwann wieder wie gewohnt stattfinden können.

Material zum Kreativsein

Damit Kindern und Jugendlichen auch rund um Weihnachten die Ideen nicht ausgehen, sind 200 „Kulturtüten to go“ gepackt und an Bildungseinrichtungen verteilt worden. Hier findet sich allerhand Material zum Basteln, Malen und Kreativsein.

Was genau man mit den Sachen anstellen kann, stellt die Kunstschule auf der Facebook-Seite per Video Bastelanleitungen ein, die kreativ umgesetzt werden können und für die man den Inhalt der Tüten nutzen kann. Wer Spaß daran hat, schaut einfach bei Facebook vorbei: https://www.facebook.com/Kunstschule-Gelsenkirchen-243366975756494

Aber auch ohne den Inhalt der Tüten kann man die Bastelanleitungen in kleine „Kunstwerke“ umsetzen.

Mehr Infos: http://www.kunstschule-gelsenkirchen.de/