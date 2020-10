Die Faire Woche fand 2020, wie jedes Jahr, in der zweiten Septemberhälfte statt, bundesweit. In dieser Aktionswoche wird der Faire Handel, seine Produkte und die Entwicklungshilfe, die damit verbunden ist, besonders in den Fokus gestellt. Auch in der "Fairtrade-Town Kamen" fanden in den letzten Wochen fünf Aktionen zur Förderung des Fairen Handels statt. Motto: Fair statt mehr!

Ein Höhepunkt war das deutsch-französische Online-Dinner im Bürgerhaus Methler, was in Kooperation mit der Umweltberatung der Verbraucherzentrale organisiert wurde. Gekocht wurden nur Gerichte aus dem aktuellen Rezeptheft zu Fairen Woche 2020 - von vorne bis hinten!

Und das Besondere daran: Auch in der französischen Partnerstadt Montreuil-Juigné wurde mitgekocht, parallel das Gleiche. Katja Herbold (Stadt Kamen) hatte die Rezepte eigens dafür ins Französische übersetzt. Auf den Tisch kam ein Blumenkohl-Kichererbsen-Curry, Kürbis-Mandelsuppe, Rote-Beete-Kokos-Kuchen und einiges mehr. Alle Beteiligten - Birgit und Ophelie Lespagnol, Anja Sklorz, Jutta Eickelpasch und Katja Herbold - tauschten sich mit den französischen Hobbyköchinnen um Brigitte Dubois aus und zeigten sich begeistert.

Nach der Fairen Woche ist vor der Fairen Woche: Jetzt Rezepte anfordern!

Umweltberaterin Jutta Eickelpasch hat bereits einige der aktuellen Rezeptehefte nachbestellt und verschickt sie weiterhin kostenlos.

Kontakt: Verbraucherzentrale Kamen

kamen.umwelt@verbraucherzentrale.nrw Fon 02307 43801 05 #fairhandeln