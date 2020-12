Kamen ist seit 2018 Fairtrade-Town und engagiert sich daher besonders zur Stärkung des Fairen Handels und für ein Stück Gerechtigkeit gegenüber den Arbeiter*innen und Kleinst-Produzent*innen in den Afrika, Süd-und Mittelamerika und Asien.

Motto: "Global denken, lokal handeln."

Es gibt eine Vielzahl fairer Produkte in unseren Geschäften, die wunderbar auf dem Weihnachtsteller oder unter den Baum passen würden: Schokoladen, Kekse, Nikoläuse, Kakao , Tee und Kaffee.

Jutta Eickelpasch, Umweltberaterin der Verbraucherzentrale, arbeit mit in der Kamener, sowie in der Kreis- Steuerungsgruppe "Fairtrade Town". Ihr Tipp: "Es gibt nicht nur Faire Leckereien, auch einige Non-Food-Artikel aus Fairem Handel, zum Beispiel Bastkörbe, Lederwaren, T-Shirts und sogar Fußbälle."

In der Weihnachtszeit ist die Kamener Umweltberaterin zu mehreren fairen Aktionen im Einsatz - wobei die Möglichkeiten zur Coronazeit ja stark begrenzt sind.

Aktuell hat sie das Adventkalender-Schaufenster im Heerener Stadtteilbüro "fair dekoriert" und einen Weihnachtsflyer herausgegeben: "FairSchenken!"

Ende November spendeten die Kamener Orginale faire Adventsteller für sieben Schulklassen der Diesterwegschule, die den Baumschmuck für Kamens Schaufester gebastelt haben. Jutta Eickelpasch und Katharina Großkraumbach (KIG) aus der fairen Steuerunsgruppe, nahmen sich der "Tellergestaltung" an und vollzogen die kontaklose Übergabe.

Das Ev. Jugendbüro, das ebenfalls in der der Kamener Steuerungsgruppe aktiv ist, betreibt im Advent einen Sonderstand mit fairen Geschenkartikeln im neuen Gemeindehaus am Schwesterngang.

(freitags, jeweils von 9-12 Uhr und von 15-17 Uhr, geöffnet).



Also: in Kamen weihnachtet es FAIR!



Link zum Adventskalender https://stadtteilprojekt-heeren-werve.de/adventsfenster/

Link zur Homepage der Verbraucherzentrale www.verbraucherzentrale.nrw/kamen



#fairhandeln