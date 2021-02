Frostige Zeiten, auch für die Mülltonnen

Bei den aktuellen Temperaturen besteht die Gefahr, dass die Mülltonnen nicht richtig geleert werden können, weil der Inhalt festgefroren ist, manchmal lässt sich nicht einmal mehr der Deckel öffnen.

"Betroffen ist vor allem die Biotonne, weil der organische Abfall vergleichsweise viel Feuchtigkeit enthält," so Jutta Eickelpasch, Umweltberaterin der Kamener Verbraucherzentrale.

Was tun, damit man jetzt nicht auf seinem Abfall sitzen bleibt?

Eickelpasch empfiehlt, den Müll am Morgen der Abfuhr mit einen Spaten oder Stock vom Tonnenwand zu lösen und abzuklopfen.

Ihr zweiter Tipp: "Der Biomüll sollte jetzt so trocken wie möglich gehalten werden!" So ist es ratsam, in der Küche Teebeutel und Kaffeefilter in einer Schüssel trocknen lassen, bevor sie in die Tonne kommen. Fleisch- und Speisereste sollten doppelt und dreifach in Zeitungspapier eingewickel werden. Die Umweltberaterin: "Flüssiges, Öl- und Suppenreste kommen in eine altes Gefäß oder Plastiktüte, und die, fest verknotet, in den Restmüll, sprich die graue Tonne. Dies gilt allerdings immer, zu jeder Jahreszeit, ist aber vielen VerbraucherInnen nicht klar.

Flyer zum Thema "Müll sortieren" und "Biotonne im Winter" werden derzeit kostenlos verschickt. Kontakt: Tel. 02307 43801-05 mailto:kamen.umwelt@verbraucherzentrale.nrw

Die Verbraucherzentrale ist, aus aktuellem Anlass, nicht für Publikumsverkehr geöffnet, aber auf anderen Kanälen erreichbar.