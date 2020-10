"Fair ist besser!" so heißt eine Ausstellung der Verbraucherzentrale NRW. Die Kamener Umweltberaterin Jutta Eickelpasch nutztden heutigen "Tag der Schokolade" einmal mehr um für die gute Sache - den Fairen Handel - zu werben. "Mittlerweile gibt es so viele leckere Schokoladensorten in Kamens Handel, da ist für jeden Geschmack was dabei," so Eickelpasch. Sie emphiehlt öfter zu fairen Produkten zu greifen,- denn durch den kleinen Mehrpreis unterstützt man die Arbeiter und Kakao-Bauern auf der südlichen Erdhalbkugel, durch fairere Löhne und unterstützende Projekte. Kinderarbeit ist verboten. Die faire Schokolade, ist zudem zum Großteil von Bioqualität und zertifiziert.

Erkennbar ist sie u.a. an dem gelb-blauen Transfairsiegel oder an der gepa-Schnecke. Wer unsicher oder einfach interessiert ist: Die Verbraucherzentrale hält extra einen Flyer mit allen Umwelt-Labeln dazu bereit, den sie jetzt, in Coronzeiten, kostenlos zuschickt.



Übrigens: Kamen seit 2018 "Fairtrade-Stadt" und der Kreis Unna jetzt, ganz aktuell, zum "Fairtrade-Landkreis" ernannt worden. Die Titel stehen für besonderen Einsatz für dieses Thema und ein Stück Entwicklungshilfe. Motto: Global denken, lokal handeln. #fairhandeln

Kontakt: Umweltberaterin der Verbraucherzentrale Tel. 02307 43801-05 kamen.umwelt@verbraucherzentrale.nrw