Vor einiger Zeit hatte ich die Ankündigung auf Facebook gelesen. Es aber wegen der Silvesterfeierlichkeiten eigentlich in den Bereich "da liegt ich auf dem Sofa" verschoben. Und zwar das Neujahrsschwimmen in Plasmolen beim Strandpaviljoen Dushi.

Nun schien aber heute morgen so schön die Sonne, dass ich den inneren Schweinehund mit gutem Zureden und einem gehörigen Tritt in den A...llerwertesten ausreichend motivieren konnte. Also nichts wie los Richtung Niederlande.

Schon am großen Sandstrand stürzten sich die ersten gerade in den See, als ich vorbei spazierte. Und bei Dushi angekommen, schauderte es mir leicht beim Gedanken ans saukalte Nass. Aber ich wollte ja gar nicht rein, sondern nur ein bisschen gucken und knipsen.

Mit einem heißen Kaffee in der Hand schaute ich zu, als die ersten in Badekleidung auftauchten. Pünktlich um 14 Uhr fiel der Startschuss und eine Menge tapferer Leute warfen sich in die Fluten. Schönes Event und - Respekt!!