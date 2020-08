Feuerwehrmann entdeckt Bus-Brand

Im Notfall ist die Feuerwehr schnell zur Stelle - aber dass sie so schnell sind, ist selbst für die Retter eine Ausnahme. Ein Feuerwehrmann entdeckte heute einen brennenden Bus.

Der Feuerwehrmann der Berufsfeuerwehr Lünen stand mit einem Kleintransporter aus dem Fuhrpark der Feuerwehr an einer Ampel an der Kupferstraße, da bemerkte er einen Linienbus. Rauch kam aus dem hinteren Bereich des Busses, etwas fiel brennend zu Boden. Der Feuerwehrmann schaltete schnell, alarmierte seine Kollegen, sicherte den Bus, der mittlerweile in Höhe Toom-Baumarkt am Rand der Dortmunder Straße stehen geblieben war und bekämpfte mit einem Feuerlöscher die Flammen. Der Feuerwehrmann verhinderte so wohl Schlimmeres, denn auch im Innenraum des Busses, der keine Fahrgäste transportierte, schmolz bereits der Kunststoff. Die Berufsfeuerwehr Lünen führte Nachlöscharbeiten durch, auf der Dortmunder Straße kam es kurze Zeit zu Verkehrsbehinderungen.



Thema "Bus" im Lokalkompass:

> Bus brennt nach lautem Knall