Räuber attackieren Freunde im Seepark

Im Sommer ist der Horstmarer See ein beliebtes Ziel - doch am Wochenende kam es hier zu einem schweren Raub. Die Polizei verhaftete vier junge Lüner.

Samstag am späten Abend wollten vier Freunde den Seepark verlassen, auf dem Weg zum Baukelweg trafen sie auf mehrere junge Männer. Die Gruppe sprach die Freunde an, wollte ihnen Drogen verkaufen, doch die lehnten ab gingen weiter Richtung Ausgang. In Höhe der Kita am Wendehammer umstellten die "Drogen-Dealer" dann zwei der Freunde und es kam zur Attacke: "Die Täter griffen die beiden an, schlugen und traten sie", so die Polizei. Die Angreifer raubten den Freunden dabei eine Lautsprecher-Box und flüchteten Richtung Baukelweg. Ein Opfer, ein Dortmunder, wurde bei dem Überfall verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, sein Freund aus Selm überstand die Attacke ohne Verletzungen. Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizei vier Verdächtige in der Nähe festnehmen, ein Polizist erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Festgenommenen, vier Lüner im Alter zwischen sechzehn und achtzehn Jahren, erwartet jetzt eine Anzeige wegen schweren Raubes.

