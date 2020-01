Unfall: Frau kippt mit Auto in den Graben

Unfall zum Wochenstart – am Siebenpfennigsknapp zwischen Lünen und Selm verunglückt am Montag eine Frau mit ihrem Auto.

Nach Informationen der Polizei kam die Autofahrerin aus Richtung Selm und geriet, so berichten es Zeugen, kurz vor einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Der Chevrolet riss den Seitenspiegel eines anderen Fahrzeugs ab, und stürzte dann in den rechten Straßengraben und kippte auf die Seite. Rettungshubschrauber Christoph 8, der auf einer Weide am Unfallort gelandet war, musste die Verletzte nicht transportieren, sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, bleibt hier aber mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung. Zur Bergung des Autos mussten es Mitarbeiter des Abschleppunternehmens Kollmer erst wieder auf die Räder stellen, dann hob es ein Kran aus dem Graben. Die Polizei führte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, für Autofahrer kam es so nur zu kurzen Wartezeiten.



Thema "Unfall" im Lokalkompass:

