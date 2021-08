Sonntagmorgen und der Regen lacht ...

ein in diesem Sommer gewohntes Bild, welches mich gleich an einen Spruch von vor einigen Tagen denken lässt...

"Der Sommer 2021 war ein schöner Tag" :-)

Egal, die freie Zeit wünscht sich genutzt zu werden und meine Kamera hat auch Lust die frische feuchte Luft zu genießen.

Somit Tasche gepackt, die wetterfeste, Kamera geschnappt und hier ebenfalls eine wetterfeste. Heute soll es mal wieder ein älteres Modell sein, die machen nämlich immer noch gute Bilder, auch wenn die Jahre bereits an ihr vorbeigezogen sind.

Während draußen weiterhin der Regen aus den Wolken fällt, werfe ich schnell noch einen Blick in mein "Rezeptebuch" für die Bilder und entscheide mich spontan heute einfach einmal für "Big Apple".

Bedeutet die Bilder werden später einfach so aus der Kamera hier in den Beitrag purzeln und ich mache nix mehr dran.

Auf den Ohren einen Podcast, in der Hand einen Schirm, so geht es vom Schwimmbad in Lünen wieder zurück nach Hause und ich schaue einfach was so fotografisch passiert wird.

Wünsche mit dieser kleinen Schnappschussserie noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche und, lasst Euch von Regen nicht abhalten vor die Tür zu gehen ;-)