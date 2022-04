Im Rahmen des Jahresthemas "ES LEBE DIE FREIHEIT!" zeigt der Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr - kurz KKRR die museale Gruppenausstellung "SKULPTUR 2022" im

Kulturort VILLA ARTIS in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle am Innenstadtpark "Ruhranlage" bis zum 1. Mai 2022.

Eine Jury wählt aus den über 80 Positionen der Ausstellung in loser Folge die

"SKULPTUR DES TAGES IN DER KULTURSTADT MÜLHEIM AN DER RUHR"

Claus-Peter Laube mit Holzarbeiten in der Ruhr Gallery

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein KKRR

Am 10. April 2022 - dem Tag der Ausstellungseröffnung - wurde gewählt:

Titel: "Torso" des Mülheimer Künstlers Claus-Peter Laube

Über den Kunstschaffenden:

Als freischaffender Künstler gestaltet Claus-Peter Laube seit 20 Jahren gegenständliche aber auch abstrakte Arbeiten aus diversen Hölzern sowie Stein wie Marmor, Serpentin, Limestone, Alabaster oder Speckstein in auch amorphen Formen.

Seine abstrakten Arbeiten sollen durch konkave und konvexe Flächen und, sich daraus ergebende Bögen und Linien, aus jedem Blickwinkel andere oft überraschende Eindrücke vermitteln.

Insgesamt also den Betrachter mitnehmen in die schöne Welt der Formensprache.

Die gegenständlichen Arbeiten wie Köpfe, Torsi werden dabei gerne etwas verfremdet dargestellt, sei es durch bewusst gestreckte Körper aber auch durch Ausbrüche im Material und die so fehlenden Teile der Arbeiten. Sein spannendes Atelier befindet sich in der Lederstraße 4 in Mülheim.

Filigrane Arbeiten zeichnen den Bildhauer Claus-Peter Laube aus

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein KKRR

Schicht für Schicht entsteht die Skulptur von Claus-Peter Laube

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein KKRR

Über die aktuelle Ausstellung in Mülheim:

SKULPTUR – 80 Positionen von acht Künstler*innen 10. April bis 1. Mai 2022

Die 80 Positionen im Erdgeschoss und Museumshof der VILLA ARTIS umfassen Werke der Bildhauerei z. B. aus Alabaster und Marmor, Skulpturen aus Ton, abstrakten Arbeiten aus Holz, vergoldete

Objekte, 3D-Drucke bis hin zu dreidimensionalen Collagen aus diversen

Fundmaterialien.

Die Ausstellung wird offiziell am Sonntag, dem 10. April 2022 um 16:00 Uhr

von Rodion Bakum eröffnet mit anschließender kurzen Einführung durch Ivo Franz.

Claus-Peter Laube "SKULPTUR" in der Ruhr Gallery 10.4. bis 1.5. 2022

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein KKRR

Folgende Kunstschaffende stellen bis zum 1. Mai 2022 aus:

Karin Drabik (im Dialog mit Herman Büschleb), Monika Brand (im Dialog mit Aliv Franz), Katharina Joos, Hamid Ghaffari, Claus-Peter Laube und Ute Nowak, Georg Overkamp und Maria Zerres

Besuchszeiten: SA+SO jeweils von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung - Eintritt frei!

Eröffnung am 10. April 2022 um 16 Uhr

Weitere Einzelausstellung in der Beletage

Zeitgleich findet in der Beletage die museale Einzelausstellung "IMAGO" von Jörg Dornemann statt.

Der Mülheimer Künstler zeigt "PIXEL, MALEREI und OBJEKTE" mit 50 Positionen in 4 Räumen in der VILLA ARTIS ebenfalls bis 1. Mai 2022 - SA+SO jeweils von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung - Eintritt frei!

Über den Kulturort VILLA ARTIS in Mülheim an der Ruhr mit MMKM und Ruhr Gallery Portal der VILLA ARTIS in der kleinen Ruhrstraße Nr. 3 in Mülheim am Innenstadtpark "Ruhranlage"

Foto: Museum MMKM - Ruhrstr. 3

Das MMKM-Museum in der Stadt Mülheim an der Ruhr(straße 3) wurde im Zuge der Kulturhauptstadt RUHR.2010 gegründet und begann 2012 in der historischen VILLA-ARTIS am Innenstadtpark "Ruhranlage" mit dem Aufbau, der stets weiter vorangetrieben wird. Gleichzeitig wurde der Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr - kurz KKRR gegründet, mit dem Ziel, eine lebendige Kunstszene mit Kunstschaffenden und Kunstinteressierten aus allen Altersgruppen und Berufen weiterzuentwickeln.

Bis heute konnten über 200 museale Kunstausstellungen realisiert werden.

Alle aktuellen Kunstevents findet man leicht auch mit der Mülheimer KultAppMH.