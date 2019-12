14jährige auf der Weierstraße angefahren



Am 19.12.2019, gegen 07:30 Uhr ist es an der Weierstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Mädchen (14 Jahre) gekommen.

Ein 61jähriger Autofahrer fuhr auf der Weierstraße in Richtung Weseler Straße. Trotz einer Vollbremsung kam es in Höhe des Fußgängerüberwegs zur Kollision mit einem querenden Mädchen. Die 14jährige stürzte und verletzte sich dabei. Zur Behandlung und weiterer Beobachtung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

9jähriger auf der Bergstraße angefahren



Am Donnerstag, den 19.12.2019, gegen 17:30 Uhr ist es auf der Bergstraße in Oberhausen Osterfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Jungen (9 Jahre) gekommen.

Ein 50jähriger Autofahrer war auf der Bergstraße unterwegs. Der Fahrer sah den Jungen, der über die Fahrbahn lief anscheinend zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision, bei der der Junge verletzt wurde. Auch der Junge wurde zur Behandlung und weiterer Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei beiden Fahrern gibt es keine Hinweise, die auf eine erhöhte Geschwindigkeit deuten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gerade jetzt, bei schwierigeren Lichtverhältnissen, ist in dieser Jahreszeit besonders viel Konzentration erforderlich. Für alle Fahrzeugführer gilt es, besonders im Dunklen noch stärker auf Fußgänger zu achten.

Fußgänger können sich zusätzlich schützen, indem sie sich mit Reflektoren oder Licht kenntlich machen.

Fahren Sie bitte vorsichtig!