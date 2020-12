Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Holten-Sterkrade hat beschlossen, angesichts der massiv und bedrohlich steigenden Corona-Zahlen, ab sofort und bis auf Weiteres, zumindest aber bis zum 10. Januar, auf die Durchführung von Präsenzgottesdiensten zu verzichten. Dies betrifft sämtliche Gottesdienste und Veranstaltungen an Heiligabend, den Weihnachtstagen, an Silvester und Neujahr.



Anstelle von Präsenzgottesdiensten erwarten einen an den drei Kirchen kleine „Weihnachtstische to go“. Dort kann man sich das “Friedenslicht von Bethlehem” und eine Hausandacht "Weihnachten@home", die auch in digitaler Form auf der Homepage www.Holtensterkrade.de zu finden ist, mit nach Hause nehmen. Für Kinder liegt eine Krippe bereit, die zu Hause selbst gestaltet werden kann.

Pfarrerehepaar Wilms, Pfarrer Fidelak und Pfarrerin Lizier sind an den Weihnachtstagen erreichbar. Auf der Webseite werden außerdem fortlaufend aktuelle Predigten eingestellt und mittels des Predigttaxis, wo gewünscht, die Predigten wieder zu den Gemeindemitgliedern gebracht.

Am ersten Weihnachtstag sind die Kirchen zur inneren Einkehr vormittags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr geöffnet, am zweiten Weihnachtstag nachmittags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr.