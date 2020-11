„Es ist so schade, dass gerade so viele schöne Dinge wegfallen, die uns ausmachen“, so der Schulleiter der Gemeinschafts-Grundschule Kuhstraße in Velbert, Wolfgang Köhler. „Für die Kinder ist es das Wichtigste, dass wir da sind. Trotzdem blutet mir manchmal das Herz, wenn wir gerade in der St. Martins- und Vorweihnachtszeit nicht singen und gemütlich zum Vorlesen zusammensitzen können.“, fügt er hinzu.

Sicher ist aber: An der Grundschule Kuhstraße wird es auch in diesem Jahr einen Weihnachtsbaum geben, der bundesweite Vorlesetag wird coronagerecht stattfinden und auch St. Martin soll nicht ganz wegfallen. So leuchten seit dem Martinstag (11. November 2020) in den Fenstern der Grundschule Kuhstraße die Laternen der Kinder und ermöglichen es Eltern und Kindern auf Abstand wenigstens etwas Martinsgefühl aufkommen zu lassen.

Kern des Martinsfestes

„Unser Gedanke dabei ist“, so Köhler, „dass die Eltern mit ihren Kindern einen besinnlichen Moment beim Betrachten der schönen Laternen erleben können. St. Martin fällt dann in diesem Jahr etwas stiller aus. Vielleicht die Chance, sich auf den Kern des Martinsfestes, den Gedanken des Teilens, zu konzentrieren.“

Sammelaktion ist Ehrensache

"Ehrensache für die Kuhstraße, dass sie mit dem Martinsfest auch wieder die Sammelaktion für die Partnerschule in Ghana startet.", so Rektor Wolfgang Köhler.