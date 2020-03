2010

... ESSEN, Ruhrgebiet

und auch in anderen Städten weit und breit, hier in NRW

[i]…es wird gratuliert, weit und breit, und GANZ egal,

ob auch schon zehn Jahre dabei oder erst einige wenige Jahre, Monate oder Tage …

Im



LOKALKOMPASS

ist Platz für Jeden!

Meine Güte, wie die Zeit vergeht.

Nicht nur an den Kindern, bereits erwachsen, sehe ich es, merke ich, dass die Zeit vergangen ist, nein, auch hier,

wenn ich mal´ kurz in den LOKALKOMPASS schaue. Mal´ kurz, oder mal´ länger.

Irgendwann Mitte 2010 hörte ich hier in ESSEN vom LOKALKOMPASS, meldete mich im Herbst dort an und wie der Zufall, die „Umstände“ seinerzeit es wollten, hatte ich dann zunächst anderweitig zu tun. Erst ab Herbst 2011, musste mich neu um Zugangsdaten bemühen, begann meine tatsächliche „Schreiberling“-Zeit hier, bei diesem „Haufen“! :-)

Als ich also somit ab Anfang 2012 hier in diesem Forum richtig los´ legte, eigene Beiträge online stellte, und auf erste Reaktionen darauf antwortete, war ich in Teilzeit beschäftigt und hatte einfach viel mehr Zeit.

Zeit, die irgendwie nicht so überbewertet wurde, so ernst und streng genommen wurde wie heute. Noch jünger und fitter´ und eben RUHE auch dafür, da ich nicht mehr mit (kleinen) Kindern unter einem Dach lebte, dachte ich, so Vieles einfach machen zu können, dürfen und auch wollen, wie es gerade in den Sinn kam.

Und so geschah es eben auch, dass ich den Platz hinter dem PC-Bildschirm auch einfach einmal waagemutig (fast) Mitte 2012 verließ, um …

Ja, um,…andere Bürgerreporter einmal LIVE zu treffen!

Ich verabredete mich damals mit einer mir bis dato fremden „LK-userin“, stieg zu ihr ins Auto und ab ging es ins Sauerland, zu meinem allerersten Lokalkompass-Bürgerreporter-Treffen!

Von anderen Nutzern dieses Forums eigens organisiert.

Natürlich war mir mulmig zumute.

Alles neu, alles ungewöhnlich,

doch habe ich es NICHT bereut

und noch heute habe ich Kontakt zu Menschen die ich dort,

bei meinem ERSTEN „LK-Treffen“, kennenlernte!

Bald danach folgten weitere Treffen und ich entdeckte einige alte Leidenschaften wieder, wie das SCHREIBEN.

Leider fand ich meine alten Texte aus Jugendzeiten nicht mehr wieder, Jugendpresse-und Theater-Zeiten, und so weiter.

Also, neue Texte schreiben, neue Ideen entwickeln und auch wieder Fotos machen und sich Gedanken machen über dieses und Jenes. Es kamen auch neue Aktivitäten hinzu, und bald hatte ich einen neuen, interessanten Bekannten- und mittlerweile zum Teil auch Freundeskreis.

Und, eine Menge zu tun, auch wenn ich nur wenige Stunden täglich arbeiten ging, war ich andauernd unterwegs, zu kulturellen Veranstaltungen UND mit Lokalkompass-Leuten!

Auch als ich wieder in die Vollzeit beruflich wechselte, blieben mir die Bürgerreporter-Gewohnheiten irgendwie erhalten, nur leider hatte ich immer weniger wirklich ZEIT dafür, so ist es bis heute.

Gesundheitlich... verändert sich auch mal´ was, und klappt es nicht immer, doch immer noch schaue ich nahezu TÄGLICH mindestens einmal in dieses PORTAL!

Echt jetzt...!?! :-)

Natürlich gibt es immer und überall mindestens ZWEI Seiten einer MEDAILLE, natürlich, so auch in diesem Online-Bürger-Portal. Nicht immer läuft alles zu „Jedermanns/frau Zufriedenheit“ und natürlich gibt es auch einmal Misstöne, wenn so viele Menschen, eben auch virtuell zusammen treffen.

Und kritisch war ich schon VOR diesem Relaunch Ende 2018 immer mal´ wieder und gerne und auch ab und an ganz bewusst; ich bin halt so! :-)

Und dass man hier eben „so“ sein darf, wie man ist, jedenfalls gehe ich davon aus und habe es oft so erfahren und erleben dürfen, auch als ich den ein oder anderen Redakteur bzw. Redakteurin kennenlernte. Das ist nach wie vor Etwas, was ich am „LK“ so schätze!

Aber auch allgemein, diesen Austausch mit anderen Menschen, zu den unterschiedlichsten Themen. Habe nicht umsonst, schon von Anfang an viele ORTE und auch einzelne USER „kontaktiert“, in diese FOLGEN oder FAVORITEN-Liste aufgenommen. Nicht nur meine direkte Umgebung hier in Essen, oder nur meine engsten Kontakte hier interessierten mich, nein, auch vieles Andere!

Informationen, Aktionen, Aktivitäten, aber auch gesellschaftliche und politische Entwicklungen, eben wie Zeitung lesen, nur eben ein wenig MEHR als das!

Auch selbst vielleicht einmal aktiv sein, und nicht zuletzt, andere Denkweisen erkennen, erfahren, wie andere Menschen dieses oder Jenes so machen, wie sie leben, was sie fühlen, was sie so bewegt… und natürlich auch einige dieser Leute PERSÖNLICH kennenlernen. All´ das war genau das, was ich damals, Anfang 2012 hier ein wenig gehofft hatte, zu finden.

Nun, ich habe es gefunden, ja, und wenn es auch mal´ weniger nette Erfahrungen gegeben hatte, nun, diese gehören zum Leben dazu, natürlich also auch zum LOKALKOMPASS,

und alle diese vielen

hunderte von positiven Erfahrungen überwiegen

und bleiben im Herzen und meiner Erinnerung.

Immer noch schreibe ich in erster Linie für mich.

Für mich Selbst.

Weil ich gerne schreibe.

Lese. Weil ich Kunst, MUSIK und Kultur an Sich mag.

Bücher mag. I

ch liebe Bilder. Malen.

Und auch das Fotografieren habe ich (wieder) entdeckt.

Nein, nicht so gut, wie viele andere hier auf diesen Seiten, aber dennoch gehe ich seit vielen Jahren mit einem „anderen“ Blick durch diese Welt, und oft kommen mir schon Ideen und Textzeilen in den Sinn, wie ich es denn hier im BÜRGERFORUM anderen näher bringen kann, während ich auf den Auslöser drücke.

Natürlich freue auch ich mich über Kommentare, über Lob ebenso wie auch über Kritik, und natürlich freut es mich, wie vermutlich fast jeden hier, wenn anderen meine „Arbeiten“ gefallen.

Doch, muss ich immer wieder betonen, bin ich davon und will ich davon nicht abhängig sein.

Davon, dass Andere lesen und wahrnehmen, verstehen muss mich auch nicht immer ein Jeder, ist eh´ nicht möglich.

Akzeptanz, und das bewusste Wahrnehmen reichen schon.

Im besten Falle RESPEKT, und noch besser sogar auch ein klein wenig Anerkennung und Zustimmung!

Doch kann und will ich das, wie gesagt, gar nicht erwarten!

Leser, bzw. KLICKZAHLEN haben eh´ abgenommen, seit den ersten Veröffentlichungen hier , mich nie wirklich interessiert und nun, was soll´ s.

ICH schreibe noch immer zunächst erst einmal für mich, echt jetzt,

weil es mir gefällt, gut tut und weil ich DANN hoffe, VIELLEICHT mag es auch Jemand anderer ähnlich sehen, oder hat eine differenzierte Haltung dazu…

Ja, es ist immer noch so,

dass es MIR Selbst SPASS machen, Freude bereiten muss, sollte. Es sollte mich sozusagen zufrieden stellen und es darf nicht in STRESS ausarten!

Daher schreibe ich auch nicht als PROFI´ , wo ich nach einer Veranstaltung zum Beispiel unter Druck stehe, nach zu berichten! Und das vielleicht auch noch objektiv, nein! Ich schreibe bewusst subjektiv und klar, ist mir bewusst, wie provokativ das sein kann.

Das Gefühl haben, zumindest somit, ein wenig immerhin, mit zu „bestimmen“….

Nun, ich wollte eigentlich nur kurz GRATULIEREN!

Zum Zehnjährigen!

Und ja, ich gebe zu, es gab eine Zeit hier im LOKALKOMPASS, die mir besser als momentan gefallen hatte und ja, ich gebe auch zu, dass ich mal´ kurz zwischendurch geglaubt habe, dieser LK´ wird sein zehnjähriges NICHT wirklich „erleben“.

Nun, wie Ihr alle sehen könnt, ich habe mich geirrt, ein bisschen!

DER LK´ ist noch da. Ich bin noch da.

War nie wirklich weg, der LK´ ist sowas wie mein Revier, unser Revier.

Und auch wenn es nun, gerade für mich, von mir, als „Dauer-Kritiker“ fast ein wenig pathetisch klingt, LK´ ist ein kleines Stück HEIMAT geworden!

Hier treffe ich noch immer auf ein paar bekannte Gesichter, auf Ideen, auf Kontroversen, auf Leben, auf Freude, auch schon mal´ auf Ärger, Wut und Quatsch, auf Kunst, auf SCHÖNES, auf Entspannung, auf VIELFALT und auf sooo Vieles mehr, dass ich es nun nicht schaffe, alles aufzuzählen!

Hier treffe ich eben auf,

nicht zuletzt, mich Selbst!

So viel, wie ich in den letzten fast zehn Jahren hier hinein gesteckt habe.

Gratulieren möchte ich Dir nun, lieber LOKALKOMPASS!

Dir und damit meine ich alle.

Alle, die dahinter stecken. Wirklich alle!

Und natürlich gratuliere ich auch uns allen, uns Nutzern!

Uns LK´ lern´, uns BÜRGERREPORTERN!





HAPPY BIRTHDAY LOKALKOMPASS

und DANKE!

Meine Güte, wie die Zeit vergeht.

So viel davon, so viel Zeit, meiner ach-.so kostbaren, wollte ich doch gar nicht vergehen lassen.

Für diesen Gruß, diese Gratulation.

So viel wollte ich GAR NICHT schreiben, nicht so viel ZEIT hatte ich eingeplant.

Nun, wie gut, dass es regnet draußen und die Hausarbeit erledigt ist.

Und vielleicht ist genau DAS ein kleines Zeichen, eine Art GESCHENK, zum Geburtstag, von mir an DICH, an uns alle, lieber Lokalkompass, wie viel ZEIT ich scheinbar noch immer gerne mit Dir, für Dich, mit uns, für uns… verbringen mag.

Zehn Jahre.

Meine Güte, wie die Zeit vergeht.

..................................................................................................................

AAT im MÄRZ 2020

[/i]