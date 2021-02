Bereits zum sechsten Mal findet der bundesweite Pflanzenwettbewerb „Wir tun was für die Bienen“ statt. Gesucht werden Balkone, Gärten, Vereins- und Firmenflächen sowie Schul- und Kitagärten oder kommunale Flächen, die zu bienenfreundlichen Biotopen umgestaltet werden. Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp begrüßt die Initiative der Stiftung für Mensch und Umwelt.

„In Wesel wird seit Jahren der Klimaschutzpreis der Stadt Wesel zusammen mit der Westenergie AG ausgelobt. Dabei haben viele Gruppen mit insektenfreundlichen Projekten bereits gewonnen. Zudem hat das Thema „Blühwiesen“ in den vergangenen Jahren in Wesel einen enormen Schub erlebt.

Zahlreiche Wildblumen-Wiesen wurden inzwischen angelegt. Landwirte, Schulen und andere Einrichtungen beteiligen sich regelmäßig an den Pflanzaktionen.

In Obrighoven ist im 777-Jahre-Wald sogar ein Bienenprojekt der Gesamtschule Am Lauerhaas mit eigener Honig-Imkerei entstanden“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

Am Wettbewerb teilnehmen

Wer an dem Wettbewerb teilnehmen möchte, kann ab dem 1. April 2021 bis zum 31. Juli 2021 seine Aktion zusammen mit Vorher-Nachher-Bildern auf der Internetseite www.wir-tun-was-fuer-bienen.de hochladen. Neben Sachpreisen werden in verschiedenen Kategorien Preise in Höhe von 400 Euro ausgelobt.

Ziel der Kampagne und Infos

Ziel ist, mit der Kampagne viele Menschen auf das Bienen- und Insektensterben aufmerksam zu machen und sie zu animieren, ebenfalls insektenfreundlich zu pflanzen.

Wer mehr über den Wettbewerb oder über die Stiftung erfahren möchte, findet Informationen unter www.deutschland-summt.de