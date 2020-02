Sauber austrinken im legänderen Hufeisen?

Das machen Gäste und Stammgäste gerne .

Es ist wieder Donnerstag und auch wir sind wieder an Bord.

Sorry,am Tresen nennt man das ja.

Wir befinden uns mitten in Bochum dort wo man außer fancy, auch

traditionell und urgemütlich kann.

Ich stelle euch heute eine kultige Kneipe vor,eine Location wo die

Stammgäste aufs herzlichste empfangen und ebenso bewirtet werden .

Klar haben die Gäste des ,,Hufeisen" ihre Wirtin - Claudia Schrecker

längst richtig ins Herz geschlossen .



Bochum entdecken :

Das Hufeisen ist mehr als ein "Treff" auf ein lecker Bierchen.

Das Hufeisen ist Bochum - das Hufeisen ist Kult.

Eine ungewöhnliche und traditionsreiche Kneipe - 1967 eröffnet von der

Kölnerin Lieselotte Schrecker.

Lis ,die Kölnerin, die passionierte Reiterin, die ihre Ideen mit viel Liebe

fürs Detail umsetze und die Kneipe zu dem machte was sie heute ist.

Treten sie ein :

Nein, sie befinden sich nicht auf einen Reiterhof es sieht nur so aus.

Tatsächlich handelt sich um eine Gastronomie - eine wo der Zapfhahn

nicht still steht - eine wo die Mucke klasse ist - und klar - wo sauberes

Austrinken Pflicht ist.

44 Jahre war Liz die Seele des Betriebes und einer der bekanntesten und

dienstältesten Bochumer Gastronomen .

Als Liz nach schwerer Krankheit 2011 verstarb übernahm Tochter Claudia die Kultgaststätte.

Dank ihr lebt das ,,Hufeisen" fort.

Rückblick:

Zu große Fußstapfen mag mancher gedacht haben , aber weit gefehlt.

Claudia wuppt damals wie heute - den Laden wie keine andere.

Das sie die urige Kneipe am Hellweg weiter betreibt dafür sind ihre Gäste bis heute dankbar .

Für manch einen war und ist das Hufeisen ein zweites Zuhause - und so etwas wie eine Trinkheimat.

Traditionen weiterführen:

Eine richtige Entscheidung denke ich, während ich mich so umsehe,denn die

kleine Kneipe ist rappelvoll.

Vieleicht manches mal zu voll , alle Altersklassen sind vertreten

und 3 Generationen belagern Claudias Kneipe.

Besucher zwischen 17 und 70 drängen sich vor und im ,,Hufeisen."

Einfach "Mittendrin" sein , wenn mit Leib und Seele das edle

Fiege - Pils gezapft wird.

Wohlfühlort pur...

Blickkontakt:

Hinter dem Tresen hängt ein gerahmtes Foto von Liz Schrecker

die wohlwollend auf uns schaut und natürlich aufpasst ob wir

auch sauber austrinken.

Ach,was erzähle ich lange :

Das Hufeisen findest du am Hellweg 11

in 44787 in Bochum

versteckt in einer Seitenstraße 2 Minuten vom Bochumer Hauptbahnhof

entfernt.

Donnerstag/Freitag und Samstag heißt es ab 19:00 Uhr Tür auf - für Bochums

Geheimtipp .

Kult und Kneipen -Tradition im Herzen von Bochum.

Warst du erst einmal da verspreche ich dir eines ...

Wetten dass ...

Wir uns von nun an öfter dort sehen und gemeinsam sauber austrinken?