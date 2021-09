4. Perspektivwechsel 2021 in Krefeld

Martino Pitture & Daniele Lazazzara - Italien

"Untiteled"



Diese 4. und vorerst letzte Aktion der Krefelder Perspektivwechsel unter der kreativen und engagierten Leitung der Kuratorin Fredda Wouters war für mich etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal konnte ich einen Street Art Event von Beginn an fotografisch begleiten. Das war außerordentlich beeindruckend. Dieses spannende "Making Off", ergänzt durch Informationen zu Kunst und Künstlern, zu dokumentieren, ist mein ganz persönlicher Umgang mit dem Thema Street Art.

#streetart #streetphotography #graffiti #graffitiart #silkcitygallery #krefeld #seidenweberhaus #martinopitture #danielelazazzar# #beuys #beuys2021 #samarablueurbexart #samarablue

Foto: Samara Blue Urbex Art

hochgeladen von Samara Blue

Bei diesem Bild ging für mich die Faszination im ersten Moment von der Farbe "Blau" aus. Schon vom ersten Tag an dominierte diese Farbe und ich bin immer mal wieder vorbei gehuscht um zu schauen wie sich das Werk entwickeln würde.

Darüber hinaus haben mich zwei Dinge besonders fasziniert. Zum einen waren das die überzogenen Proportionen der beiden rechten Figuren. Zum anderen war es das Känguru, dass zwar durch seine Farbgebung harmonisch zu den beiden Figuren passte, vom Stil her aber kantiger und futuristischer wirkte.

Die gewaltige Bildwirkung zeigte sich erst allerdings erst nach der Entfernung des Gerüstes.

Wo schaue ich hin? Was bedeutet der Hase? Fragen über Fragen, die ich den beiden Künstlern nach dem Event gestellt habe.

Die Grundidee zu ihrem Bild ist nach eigenen Aussagen der Künstler die Natur und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Vielschichtigkeit vom Zusammenspiel von Natur und Mensch soll dargestellt werden.

Daniele möchte mit seinem überdimensionalen Känguru die Menschen in die Städte holen. Die Tiere beleben eine Betonlandschaft und Beuys wird (s)einen Platz im Bauch des Kängurus finden. Soweit gibt Daniele eine eigene Idee vor, möchten die beiden doch eigentlich den Besucher anregen, eine eigene Geschichte zu schreiben. Einzelne Element, wie z.B. den Hasen geben sie vor. Der Rest bedarf der Fantasie der Betrachter.

Ich selbst ertappe mich dabei, immer wieder neue Interpretationsmöglichkeiten zu finden, je öfter ich das Bild im Seidenweberhaus oder am PC anschaue. Für mich ist dieses Bild ein sehr aktives Bild, nicht nur weil ich tiefer in das Leben von Beuys abgetaucht bin, sondern auch weil die beiden Künstler sehr freundlich und aufgeschlossen über ihre Bilder gesprochen haben.



Martinos wörtliche Erklärungen zu seinem Bild findest du unten im Kurzinterview.

Einen Titel hat das Bild nach Auskunft der Künstler nicht aber man kann es als gelungene Hommage an Beuys betrachten.

Kurzinterview Martino & Daniele:

Martino Pitture: "Hallo Kerstin. Die Idee des Gemäldes entstand auf einer rein ästhetischen Ebene aus Beuys' Performance, in der er einem toten Hasen Bilder zeigte.

Aber der Kern meiner Überlegungen betrifft die Tendenz des Menschen, sich selbst in den Mittelpunkt eines jeden Gedankens zu stellen. Deshalb wollte ich die Figuren aufteilen, indem ich zwei symmetrische Figuren schuf, von denen die erste die Sichtweise des lebenden Tieres hat, das einem menschlichen Schädel die Welt zeigt.

Dann gebe ich in all meinen Werken gerne symbolische Hinweise, ohne explizit eine Botschaft zu formulieren, um einen Spielraum für Interpretationen zu lassen. Die Geschichten, die sich der Betrachter ausdenkt, sind oft interessanter als die, die im Werk enthalten sind."

Frage: Sind die überzogenen Proportionen ein Zeichen für deinen besonderen Stil oder soll der z.B. überlange Hals der rechten Figur etwas besonderes aussagen?

Ja, die Charaktere meiner Ölbilder haben normalerweise diese Proportionen. Ich versuche, ästhetische Schönheit mit falschen Proportionen zu verbinden.

(Quelle: Martino Pitture persönlich)

Fertig ....

... da sind sie nun, die zwei symmetrischen Figuren von Martino. Die linke, die mit dem Hasen die Tierwelt symbolisiert und einem toten Menschen offensichtlich die Welt erklärt. Daneben Beuys, bekanntermaßen dem Hasen die Welt erklärt. Martino möchte hiermit verdeutlichen, wie oft der Mensch sich und seine Gedanken für den Mittelpunkt der Welt hält. #streetart #streetphotography #graffiti #graffitiart #silkcitygallery #krefeld #seidenweberhaus #martinopitture #danielelazazzar# #beuys #beuys2021 #samarablueurbexart #samarablue

... da sind sie nun, die zwei symmetrischen Figuren von Martino. Die linke, die mit dem Hasen die Tierwelt symbolisiert und einem toten Menschen offensichtlich die Welt erklärt. Daneben Beuys, bekanntermaßen dem Hasen die Welt erklärt. Martino möchte hiermit verdeutlichen, wie oft der Mensch sich und seine Gedanken für den Mittelpunkt der Welt hält. Foto: Samara Blue Urbex Art

hochgeladen von Samara Blue

Daniele Lazazzara: "Das Kaninchen und der Schädel sind das Werk des großen Martino Pitture. Meine Zeichnung stellt ein surreales Känguru dar, dieses Tier beschützt in der Natur das Jungtier, in diesem Fall bringt das Känguru die Struktur in Sicherheit und damit auch das Geheimnis dieser Räume in anderen Dimensionen"

Daniele ist auch Tätowierer. Die Bilder, die er hierzu auf Instagram zeigt, gefallen mir ausgesprochen gut :-).

​(Quelle: Daniele Lazazzara persönlich)

Wie gewohnt findest du weitere interessante Details bei den Bildern, damit der Text nicht so arg lang wird.



Eine Übersetzung findest du hier (...)

Informationen zu Martino Pitture und Daniele Lazazzara