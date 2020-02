Der TVBredeney 1895 e. V. (TVB) feiert dieses Jahr sein 125jähriges Bestehen. In einem sportlich ausgerichteten Festakt präsentiert er am Samstag, 29.08.2020 in der Goethehalle für Vereins- u. Nichtvereinsmitglieder, eine Show mit Ausschnitten seines Vereinsangebotes von traditionellen Sportarten wie Rhönrad bis hin zu Trendsportarten. Vor ca. 3 Jahren wurde der Reha-Sport mit aufgenommen. Mittlerweile hat der TVB 7 Reha-Veranstaltung im Wasser und in der Halle. Auf Grund der hohen Nachfrage startet der TVB nach den Osterferien mit einem neuen Reha-Sport-Kurs. Hier besteht noch für 6 bewegungsfreudige Reha-Sportler die Möglichkeit einzusteigen. Damit der TVB mittel- bis langfristig den wandelnden Anforderungen der Gesellschaft gerecht werden kann, hat vor zwei Jahren der eGYM-Kraftzirkel in den vereinseigenen Räumen des TVB Einzug gehalten. Betrachtet man jedoch das Sport- u. Kursangebot des TVB, sind hier nicht nur Reha-Kurse zu finden sondern Veranstaltungen wie Präventionssport, Volleyball, Rhönrad, Leistungsturnen, Ballett, Kraft-, Ausdauer- u. Mobility-Workouts, Kids-Turnen, Parcour, Wirbelsäulentraining, Rückenfitness, Seniorengymnastik, Fitness-Boxen, Zumba, functionalTraining, ThaiBo, Aikido, Judo und ebenfalls nach den Osterferien Selbstverteidigung 60 +, Taekwondo für Kinder und Jugendliche. Auch Akrobatik gehört mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Vereinsangebotes. Die Akrobatikgruppe, mittlerweile mit ca. 100 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, ist weiterhin im Wachstum. Wer sich ein Bild von den Akrobaten machen möchte, die am 26.01.2020 in der Lanxess-Arena in Köln vor ca. 17.000 Zuschauern im Vorprogramm der Turnshow „Feuerwerk der Künste“ auftraten, lädt der Verein zur Veranstaltung „Jumping Action on Stage“ alle Interessierte kostenlos ein, sich am Samstag den 21.03.2020, Goethehalle Walter-Sachse-Weg, 45133 Essen, von 14.30 – 17.00 Uhr ein Bild vom Können der Sportakrobaten zu machen. Weitere Infos unter: www.tvbredeney.de; Tel.: 0201-1775140