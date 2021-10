In einer Onlineveranstaltung wurde das St. Hildegardis-Gymnasium zusammen mit 106 anderen Schulen in Nordrhein-Westfalen von der Ministerin für Schule und Bildung, Yvonne Gebauer, als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet - dies schon zum wiederholten Male.

Die Abkürzung MINT steht dabei für das Zusammenspiel der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Freuen darf sich das Hildegardis auch über die erneute Auszeichnung als „Digitale Schule“. Besonders in den Zeiten des Distanzunterrichtes hatte sich gezeigt, dass die viele Mühe, die ein Team aus Lehrerinnen und Lehrern in den letzten Jahren in die Digitalisierung gesteckt hat, erfolgreich war. „Wir haben viele positive Rückmeldungen von der Schüler- und Elternschaft für unser digitales Angebot während des Distanzunterrichtes erhalten“, so Simon Wilms und Sebastian Chatsmann, zwei der für die Digitalisierung und die MINT-Zertifizierung verantwortlichen Lehrer. Die Ministerin fand bei dem digitalen Festakt ebenfalls viele lobende Worte für die Schulen: „Die ausgezeichneten Schulen sind Beispiele dafür, wie wir durch beste Bildung Zukunft schaffen“. Natürlich endet die Arbeit nicht mit der Prämierung, auch in den kommenden Jahren werden der Prozess der Digitalisierung und die Zusammenarbeit der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik am Hildegardis vorangetrieben. Dies immer mit der Absicht, die Schüler erfolgreich auf eine zunehmend digitale Lebenswelt vorzubereiten und auch die an den Naturwissenschaften und der Technik Interessierten fördern und fordern zu können.