Ella und Jannis sind zwei lebhafte kleine Persönlichkeiten, die gemeinsam mit ihren Eltern das Team der Station für Frühgeborene in den Sana Kliniken Duisburg besuchten.

Bei ihrer Geburt vor 15 Monaten waren ihre Eltern Catrin und Markus Aengeneyndt in großer Sorge, denn mit nur 490 und 485 Gramm Geburtsgewicht waren die Zwillinge in der 23. Schwangerschaftswoche viel zu früh zur Welt gekommen. Ein Aufenthalt über Monate schloss sich an, die frisch gebackenen Eltern verbrachten viel Zeit in der Klinik und wurden von den Ärzten und Pflegekräften der Frühgeborenenstation eng begleitet.

Die Wiedersehensfreude in der Kinderklinik mit Ella und Janis und deren Eltern war besonders groß, alle freuten sich, dass die Zwillinge sich so gut entwickelt haben.

Anlass für den Besuch war die Übergabe einer Sachspende an die Station zur Unterstützung der Frühchen während ihres langen Aufenthaltes. Dazu gehören unter anderem Tonie-Sprachboxen und auch Relaxkissen. Für das Team der Station hatten die Eltern von Ella und Jannis eine Fotocollage erstellt, um sich nochmals ganz persönlich für die hervorragende fachliche und einfühlsame Begleitung während des Klinikaufenthaltes zu bedanken. Und beide Eltern strahlten bei der Übergabe: „Wir haben uns hier wundervoll begleitet gefühlt und sind sehr glücklich."