Jesus sprach zu ihm: „Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach!“ In diesen Worten aus dem Matthäusevangelium werden wir alle dazu aufgefordert uns für Menschen einzusetzen, die unsere Hilfe benötigen.

In der momentanen, sehr herausfordernden Situation gilt dies ganz besonders: Eltern müssen Kurzarbeitergeld beantragen, um ihre Familie versorgen zu können, nicht alle Jobs sind aufgrund der wirtschaftlichen Situation noch sicher, und auch die Tafeln können Bedürftige nicht mehr so versorgen, wie sie gerne wollten und wie es nötig wäre. Ganz im Sinne von „Was würde Jesus jetzt tun?“ hat sich die evangelische Kirchengemeinde dazu entschieden, sich einer bereits bestehenden Aktion anzuschließen: Seit einigen Tagen steht an der evangelischen Kirche Walsum-Aldenrade, ähnlich wie in Duisburgs Innenstadt, ein Zaun für Bedürftige. An diesen Zaun können alle Menschen, die etwas für Bedürftige spenden wollen, ihre Spenden in beschriftete Tüten verpackt, anhängen. Ob Kleidung, länger haltbare Lebensmittel oder Drogerieartikel, vielen Familien und Menschen fehlt es besonders in der momentanen Zeit am Nötigsten. Aber auch vermeintliche Luxusartikel wie Süßigkeiten, die besonders für Kinder in der Osterzeit unverzichtbar sein sollten, werden häufig schmerzlich vermisst. Natürlich freuen sich auch Erwachsene über eine kleine Osterüberraschung.

Gemeinsam etwas bewegen



Bedürftige haben dann die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung oder Ankündigung an diesem Zaun zu bedienen. Eine schöne Aktion für beide Akteure: Die Bedürftigen freuen sich über eine kleine Aufmerksamkeit und die Spender freuen sich, dass sie in dieser Zeit, in der man sich oft hilflos vorkommt, etwas bewegen können. René Faßbender, Presbyter der ev. Kirchengemeinde Walsum-Aldenrade, sagt dazu: „Es gibt doch nichts Schöneres, als Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, auch wenn man es unter Umständen nicht sieht, sondern nur fühlt. Menschlichkeit und Nächstenliebe sollten im Moment Leitbilder sein, die uns durch diese Krise führen. Dazu möchten auch wir einen Beitrag leisten“.

Den Gabenzaun finden alle Interessierten auf dem Gelände der evangelischen Kirche Aldenrade, Friedrich-Ebert-Straße 143 in Walsum. Und in diesem Sinne: „Schaffet Recht dem Armen und der Waise und helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht.“ – Psalm 82,3. Lasst uns als Walsumer zusammenstehen und diese Krise mithilfe gegenseitiger Unterstützung überstehen.