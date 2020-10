Am Dienstag, 3. November, geht es ab 18.30 Uhr in der Kreuzeskirche Duisburg-Marxloh, Kaiser-Friedrich-Str. 40 um die Frage, wie ein Politikwechsel aussehen muss, der die Demokratie stärkt und das Land in eine soziale und ökologische Zukunft führt.



Für den Vortrag und die anschließende Diskussion konnte der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) Duisburg-Niederrhein Gustav A. Horn, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Duisburg-Essen gewinnen.

Der Eintritt ist frei, Infos zu den Coronaviruspandemie-Schutzbestimmungen am Veranstaltungsort gibt es unter Tel. 0203 / 2951-3170 oder per Mail unter kda@kirche-duisburg.de.