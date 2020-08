In der Arbeitsstelle Nord der Duisburger Volkshochschule (VHS) ist nicht nur wegen Corona im kommenden Herbstsemester einiges anders. Michael Fastabend, der seit fast zwei Jahrzehnten den dortigen „Bildungs-Chefsessel“ innehatte, ist in den Ruhestand gegangen. Aber Gabriele Petrick und Birgit Callea haben die Herausforderungen bestens gemeistert.

„Eigentlich“ ist Gabriele Petrick VHS-Leiterin im Duisburger Westen, und das wird sie auch bleiben. Aber nach dem Ausscheiden von Fastabend, der auch die VHS Mitte/Süd leitete, hat sie dessen Aufgaben bis zur Neubesetzung mit übernommen. Die Stellenausschreibung ist erfolgt. Ob es geeignete Bewerbern geben wird, muss sich zeigen. Der oder die „Neue“ kann im Duisburger Norden jedenfalls auf kompetente Untersttpzung bauen, denn Birgit Callea, seit 35 Jahren in der VHS-Geschäftsstelle an der Parallelstraße in Hamborn „zuhause“, gilt längst als die „gute Seele“ der VHS Nord.

„Das habe ich dankenswerterweise auch erfahren“, berichtet Gabriele Petrick im Gespräch mit dem Wochen-Anzeiger. Gemeinsamen haben die beiden Damen von der VHS die Räume ausgemessen, Tische und Stühle aussortiert, das Hygienekonzept angepasst und Gespräche mit Kursleitern geführt. Mit dem Ergebnis sind sie mehr als zufrieden. Die gedruckten VHS-Programme mit vielen Angeboten für „bildungswütige Nordlichter“ sind eingetroffen.

Persönliche Beratung

nur mit Anmeldung



Jetzt sind sie unter anderem in den Sparkassen, Bezirksämtern, Stadtteilbibliotheken, Buchhandlungen und natürlich auch in der Geschäftsstelle Nord der VHS in Hamborn auf der Parallelstraße 7 erhältlich. Hier kann man sich, persönlich allerdings nur nach vorheriger telefonischer Terminvergabe bei Birgit Callea unter unter Tel. 0203 / 50039611, über das Kursangebot informieren, beraten werden und sich anmelden. Im Internet ist das Programm unter vhs-duisburg.de auch online zu „studieren“. Die Kurse des neuen Semesters beginnen am 31. August und enden am 12. Dezember.

Das Programm für die Bezirke Walsum, Hamborn und Meiderich umfasst genau 100 Veranstaltungen, davon 70 Kurse, die in der Regel über 13 Wochen laufen und 30 Einzelveranstaltungen, Führungen, Exkursionen und Wochenendseminare. Der größte Programmbereich ist auch diesmal der Gesundheitsförderung gewidmet. Er umfasst die Wirbelsäulengymnastik, Yoga, BOP-Gymnastik, das Walken im Mattlerbusch, Fitnessangebote für Einsteiger und etliche Wassergymnastik- und Aquafitnesskurse. Einige Fitnesskurse in Hamborn, Meiderich und Beeckerwerth sind Senioren vorbehalten.

Schottischer Tanz

und Irish Steppen

Ob die vielen Sportangebote überhaupt stattfinden können, stand bis zuletzt in den Sternen, da man nicht genau wusste, ob und wie man beispielsweise die Schulturnhallen nutzen kann. Jetzt gab es Entwarnung. „Wir haben die Genehmigung bekommen. Die Kurse finden statt“, freut sich Gabriele Petrick. Traditionell sind im Norden übrigens auch das Afrikanische Trommeln, der Afrikanische und Schottische Tanz sowie Irish Steppen weiter im im Programm. Aber die maximale Teilnehmerzahl für die Sportangebote wurde wegen der Corona-Bestimmungen bereits in der Planung deutlich herabgesetzt.

Auch sonst gibt sowohl Alt-Bewährtes als auch Neues. Jörg Weißmann, der Vorsitzende des Hamborner Heimatvereins, präsentiert am 9. September um 15 Uhr im Rathaus Hamborn einen bebilderten Vortrag zur Märzrevolution von vor 100 Jahren unter besonderer Berücksichtigung der Beteiligung der Neumühler Bergleute. Am 6. Oktober um 16 Uhr leitet er eine Führung vom heutigen August-Bebel-Platz zum Marxloher Verwaltungssitz unter dem Titel „Von der Landbürgermeisterei Hamborn zum größten Dorf Preußen“ statt. Treffpunkt ist die Imbissbude auf dem August-Bebel-Platz. Auch hier gilt, im Gegensatz zu den Vorjahren, dass man sich vorab verbindlich angemeldet haben muss.

Stadtteile mit dem

Rad entdecken

Das gilt auch für die Betriebsbesichtigung der König-Brauerei am 5. November. Und noch etwas Neues steht auf dem Programm: In Kooperation mit dem ADFC führt am 19. September erstmalig eine Radtour durch Marxloh, Bruckhausen und Hamborn. An 14 besonderen Stellen werden kleine Stopps gemacht, ideal um diese Stadtteile einmal vom Rad aus kennen zu lernen. Der beliebte Literaturkreis am Freitagmorgen in Walsum auf der Schulstraße steht unter neuer Leitung. Jetzt freut sich Gertrud Auerswald über interessierte Lesehungrige.

Kreativ Interessierte erhalten am 7. und 8. November im Workshop „Mischtechniken“ die Möglichkeit, Acrylfarbe mit unterschiedlichen Farbtechniken zu kombinieren Die elektronische Datenverarbeitung befasst sich mit Themen wie Netzwerksysteme, das Gestalten von Webseiten, das Datenmanagementsystem mit Access, die digitale Bildbearbeitung und den Videoschnitt. Computerkurse runden das Angebot ab.

Zwölf Kurse in unterschiedlichen Niveaustufen sind für die Fremdsprachen Spanisch, Italienisch und Türkisch im Programm. Das Angebot an Deutschkursen ist differenziert. Neben dem Alphabetisierungskurs für Deutsche, die nicht oder nicht gut lesen und schreiben können, laufen Deutschkurse in unterschiedlichen Niveaustufen für Menschen mit Migrationshintergrund. Große Einschnitte gibt es in diesem Semester im Bereich der Integrationskurse, denn bis voraussichtlich November sind keine Anmeldungen zu diesen Kursen und Prüfungen möglich Deutschkurse, die keine Integrationskurse sind, finden jedoch statt.