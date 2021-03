Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen am Mittwoch, 3. März, Arbeiten an den Signalanlagen im Bereich Marientor durch. Dabei werden die Signalprogramme optimiert.



Dabei werden einzelne Ampelanlagen in der Zeit von 9 bis15 Uhr kurzzeitig außer Betrieb sein. Die Verkehrsteilnehmer werden durch entsprechende Beschilderung darauf hingewiesen. Weiterhin werden zur sicheren Verkehrsführung einige Verkehrsspuren vorübergehend gesperrt.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg sind bemüht, die Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten und bitten gleichzeitig diese, sich umsichtig zu verhalten.