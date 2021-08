Das diesjährige Herbstsemester der Volkshochschule (VHS) Duisburg beginnt am Montag, 30. August. Das Weiterbildungsangebot ist wie immer sehr umfangreich und vielseitig. Insgesamt stehen mehr als 1.000 Kurse, Seminare und Einzelveranstaltungen zur Auswahl. Eine Vielzahl davon „laufen“ in der Stadtmitte und im Duisburger Süden.



Neben Präsenzveranstaltungen gibt etliche Angebote, die von vornherein online oder „alternativ online“ geplant sind.. „Der Lockdown mit seinen Einschränkungen hat auch die VHS vor Herausforderungen gestellt“, beschreiben VHS-Direktor Volker Heckner und Heike Pieper, Leiterin der Regionalstelle Mitte-Süd die Planungen und Vorbereitungen des in den Startlöchern stehenden Semesters.

Das gedruckte Programm kann ab sofort in den Geschäftsstellen der VHS sowie an rund 150 weiteren Auslagestellen kostenlos mitgenommen werden. Auf der Homepage der VHS www.vhs-duisburg.de ist das neue Programm ebenfalls abrufbar. Die VHS erweitert für Beratungen und Anmeldungen vom 23. August bis 3. September ihre Öffnungszeiten. Die Anmeldungen sind möglichst online über die Homepage vorzunehmen und die Zahlung bargeldlos über ein SEPA-Lastschriftverfahren zu tätigen. Bei den Präsenzveranstaltungen gelten immer die jeweils aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln der Coronaschutzverordnung.

In den einzelnen Fachbereichen gibt es sowohl „klassische Dauerbrenner“ als auch jede Menge Neues. So wartet der Fachbereich Politische Bildung wieder mit einer Reihe aktueller Vorträge auf. Es wird des 20. Jahrestages von „9/11“ gedacht, und die Ergebnisse der Bundestagswahl werden analysiert. Ein Vortrag ist dem Anwerbeabkommen mit der Türkei vor 60 Jahren gewidmet. Kontroverse Themen wie die geschlechtergerechte Sprache oder die Disziplin im Schulalltag bekommen Raum zur Diskussion.

Die mit dem Verein „Gegen Vergessen, für Demokratie“ initiierte Reihe zur Demokratiegeschichte wird fortgesetzt. Virtuelle Besuche europäischer Institutionen stehen selbstverständlich auch wieder im Programm. Die neu ins Programm aufgenommene Kommunalpolitische Werkstatt soll Interessierten lokalpolitische Entscheidungsprozesse nahe bringen. Und zur Duisburger Filmwoche gibt es den bewährten Bildungsurlaub.

Im neuen Bereich Transkulturelle Bildung werden Online-Workshops und Vorträge angeboten zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen wie: „Hatespeech und extremistische Ansprachen in sozialen Medien“, ein „Online-Workshop zur Sensibilisierung für Fake News, Antisemitismus und Verschwörungstheorien“ oder ein Vortrag der Amadeu Antonio Stiftung über „Rechtsextremismus in Gaming-Communitys“. Neu sind auch Seminare zur Stärkung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements oder ein Kompaktkurs zu „Projektmanagement in transkulturellen Arbeitsfeldern“.

Im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung werden neben den etablierten Stammtischangeboten und Wanderungen Themen aufgegriffen, die auf einen individuellen Ansatz im Klimaschutz abzielen. Dazu zählen der „Monolog: Wie eine Familie ihren Alltag nachhaltiger gestaltet“, eine Veranstaltung zur „Dachbegrünung“ und eine zum „Upcycling“. Und in „E-Autos: Klimaretter oder Klimakiller?“ wird die E-Mobilität.

Im kommenden Herbstsemester hebt die Volkshochschule Veranstaltungen mit Duisburg-Bezug wieder besonders hervor. Im Programm sind diese Angebote mit dem Logo „Duisburg ist spannend“ gekennzeichnet. Außerdem wurde eine gleichnamige Broschüre erstellt, in der alle Vorträge, Führungen und Besichtigungen zusammengetragen wurden. So können sich alle, die Duisburg näher kennen lernen möchten, noch einfacher zurechtfinden.

Einen breiten Raum nimmt auch die Berufliche Bildung ein, worin Tipps zur Existenzgründung ebenfalls eingeschlossen sind. Der Fachbereich Informationstechnologie wartet wie gehabt mit einer breiten Palette an Angeboten auf. Im Fachbereich Gesundheit und Sport, ein Schwerpunkt von Heike Pieper, hat man sich darauf eingestellt, die Duisburger nach einer längeren Sport-Pause abzuholen und wieder in Schwung zu bringen.

Im Duisburger Süden wird das Programm durch weitere Fremdsprachenkurse im Bezirksamt ausgebaut. Wanderungen und eine Fahrradtour ergänzen das Angebot in der südlichsten Duisburger Region. Außerdem kann das Spielen auf der "Tin Whistle", auch Penny Whistle oder Irische Blechpfeife genannt, ohne Notenkenntnisse und nur durch Gehör und Nachspielen erlernt werden.