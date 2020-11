Der Adventsbasar der ökumenischen Bahnhofsmission in Duisburg, der traditionell immer freitags und samstags vor Totensonntag im Bahnhofsgebäude vor dem Zugang zu den Gleisen Handarbeits- und Bastelartikeln, selbstgebackene Plätzchen und hausgemachten Marmeladen anbietet, muss in diesem Jahr leider ausfallen.



Das haben Bodo Gräßer und Torsten Ohletz mit ihrem Team schweren Herzens entschieden, denn an den Ständen, wo sich sonst erfreulicher Weise immer viele Menschen versammeln, ist wegen der Pandemie in diesem Jahr genau deswegen ein sicherer Ablauf der Basartage nur schwer zu gewährleisten.

Die beiden und ihre Kolleginnen und Kollegen sind aber froh, dass sie weiterhin für Reisende und Menschen in Notlagen da sein können und auch die Ausgabe der Lunchbeutel in der Mittagszeit vor der Bahnhofsmission anbieten können – beides unter Einhaltung der Hygieneregeln.

Die Bahnhofsmission ist zudem zu den regulären Zeiten geöffnet: montags bis freitags von 7.30 bis 19.30 Uhr und samstags von 7.30 bis 13.30 Uhr sowie sonntags von 12.30 bis 18.30 Uhr. Wer sich dafür interessiert, wie die helfende Arbeit der Duisburger Bahnhofsmission unterstützt werden kann, wendet sich an Bodo Gräßer und Torsten Ohletz unter Tel. 0203 / 333967.