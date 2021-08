Diese geführte Radtour zeigt den schönen Duisburger Süden und dauert circa vier Stunden. Klaus Hauschild vom ADFC führt die Tour zur Regattabahn, der Sechs-Seenplatte, zur Schulz-Knaudt-Siedlung, dem Haus Angerort, um Tiger & Turtle herum und über die Rheinpromenade zum Rheinpark.



Insgesamt werden knapp 40 Kilometer gefahren. An bedeutenden Punkten wird angehalten und kurze Hintergrundinformationen gegeben. Für die Imbisspause sollen die Teilnehmer ihr Essen selber mitbringen. Die Tour wird in Kooperation mit der Volkshochschule durchgeführt. Gestartet wird am Samstag, 21. August, um 11 Uhr an der Eissporthalle (Vorplatz), Margaretenstraße 17-19, Wedau. Anmeldungen über die VHS, Kurs-Nummer "sr6720" (Tel. 0203/2 83 26 16 oder Tel. 02065/905-8494, Geschäftsstelle). Es gelten die Entgelthöhe (10 Euro, nicht ermäßigbar) und die AGB der VHS Duisburg.