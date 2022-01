Die Ruhr Games starten im nächsten Jahr in die fünfte Runde: Vom 8. bis 11. Juni findet Europas größtes Sport- und Kulturfestival für Jugendliche erneut im Landschaftspark Duisburg-Nord statt. Der Regionalverband Ruhr (RVR) als Veranstalter und das Land NRW als Förderer haben die Fortsetzung der Finanzierung für vier weitere Ausgaben in den kommenden Jahren zugesagt.

RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel betont: "Der große Erfolg der Ruhr Games in den vergangenen Jahren bei Verbänden und Aktiven ebenso wie beim Publikum hat das Konzept einer modernen Kombination aus Jugend-Leistungssport, Urban Culture und internationaler Begegnung eindrucksvoll bestätigt. Die Fortsetzung im Schulterschluss mit dem Land Nordrhein-Westfalen ist daher das richtige Signal an alle jungen Sportlerinnen und Sportler und unsere Partner." Seit ihrer Gründung wurden die Ruhr Games im Zwei-Jahres-Turnus ausgerichtet, zuletzt 2021 in Bochum als coronabedingte digitale Sonderedition. 2019 fanden sie schon einmal in Duisburg statt - mit 5.600 aktiven Teilnehmern sowie 110.000 Besuchern. "Der Landschaftspark Duisburg-Nord ist ein echter Publikumsmagnet und heiß begehrter Veranstaltungsort. Die Rückkehr der Ruhr Games in 2023 garantiert, wie bereits vier Jahre zuvor, eine spektakuläre Show kombiniert mit sportlichen Höchstleistungen. Für den Landschaftspark und die Sportstadt Duisburg wird das ein echtes Highlight", so der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link. Bei den Ruhr Games kämpfen Top-Nachwuchstalente aus Deutschland und Europa in Trendsportarten und olympischen Sportarten um Medaillen und Titel. Auch in 2023 sollen wieder verschiedene Europameisterschaften und Deutsche Meisterschaften im Rahmen des Festivals ausgetragen werden. Zum Programm gehören außerdem internationale Begegnungen junger Menschen aus ganz Europa und ein umfangreiches Musik- und Kulturprogramm. Musikalische Headliner der vergangenen Jahre waren unter anderem Cro, Jan Delay, Clueso, Lena und Bosse.