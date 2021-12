So viele Läufe hat der „Marathon-Pater“ noch nie in einem Jahr absolviert: 28 Mal ist Tobias Breer im Jahr 2021 bei Marathon- und Ultra-Läufen gestartet, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. Weder Schnee und Eis noch sengende Hitze konnten ihn aufhalten.

Im Jahr 2021 hat Pater Tobias insgesamt 29 Marathon- und Ultraläufe absolviert. Jedes Mal hatte er Spender und Sponsoren an Bord geholt. So konnte der „Marathon-Pater“ allein in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 135.000 Euro für den guten Zweck einsammeln. Insgesamt hat der Duisburger Prämonstratenser-Mönch bereits mehr als 1,6 Millionen Euro erlaufen. „Meine Läufe animieren die Leute offensichtlich auch in schwierigen Zeiten zum Spenden“, freut sich der 58-Jährige. „Ich bin sehr dankbar für jeden einzelnen Euro.“

An 135 Ultra- und Marathonläufen hat Pater Tobias in den vergangenen 15 Jahren teilgenommen – und auch in diesem Jahr hat der Duisburger bei seinen Läufen wieder einiges erlebt, was ihm noch lange in Erinnerung bleiben wird. So musste er im Februar im nordhessischen Ahnatal Schneeketten an seinen Laufschuhen befestigen, um überhaupt starten zu können. Ende November lief er dann bei sengender Hitze durch die Wüste in Israel.

Mit dem Geld das Pater Tobias im Jahr 2021 gesammelt hat, konnten neun Projekte unterstützt werden. Die größte Einzelförderung – 42.195 Euro – kam den Opfern der Flutkatastrophe, besonders Kindern und Jugendlichen, in Bad Neuenahr-Ahrweiler zugute. Weitere 5.500 Euro wird der Pater hier Mitte Januar übergeben. 22.000 Euro wurden für das Projekt „Gesundes Schulfrühstück“ verwendet, das sich an Grundschüler in Neumühl richtet. Mit 10.000 Euro wird die Arbeit des „Café Offener Treff“ gefördert, wo bedürftige Menschen vollwertige Mahlzeiten zu kleinen Preisen bekommen.

Weitere 15.000 Euro dienen der Anschaffung eines Therapie-Pferds, das in Duisburg für die Arbeit mit behinderten Kindern genutzt werden kann. 13.000 Euro werden für den Aufbau einer Fahrrad-Fahrschule im Duisburger Norden genutzt. Mit 8.000 Euro konnte bereits ein Zirkuszelt-Projekt an der Duisburger Kita Herz Jesu realisiert werden. Mit 2.500 Euro unterstützte Pater Tobias die Initiative „1.000 Herzen“, die sich im Ruhrgebiet dafür einsetzt, die Lebenswelt von Kindern bewegungsfreundlicher zu gestalten. Und 5.000 Euro wurden anteilig genutzt zur Förderung von Ferienfreizeiten und zur Unterstützung von Waisenkindern in Uganda.

Der Orden der Prämonstratenser, dem Pater Tobias angehört, baut derzeit ein neues Kloster in Magdeburg. Im Dezember wurde das Richtfest gefeiert. Auch für dieses Projekt ist Pater Tobias auf die Laufstrecke gegangen. Insgesamt kamen so 12.000 Euro zusammen.

Die Planungen für das kommende Jahr laufen bereits. Doch auch hier wirkt sich die Corona-Situation aus. „Etwas ganz Besonderes wäre der Marathon in Tokio gewesen, doch der ist abgesagt worden“, sagt Pater Tobias. Schon 2020 und 2021 war der Lauf in Japan wegen der Pandemie ausgefallen. „Ganze drei Jahre musste ich damals warten, um überhaupt auf die Teilnehmerliste zu kommen“, erklärt der Marathon-Pater. Mit dem Lauf in der japanischen Hauptstadt würde er die Sechs-Sterne-Medaille erhalten. Sie wird an alle Läufer verliehen, die weltweit die sechs großen Marathons gelaufen sind. Neben Tokio sind das Berlin, London, Boston, Chicago und New York.

„Auch wenn es mit Tokio nichts wird, so steht für mich fest, dass ich wieder auf die Laufstrecke gehe“, sagt Pater Tobias. „Und natürlich werde ich dabei wieder Spenden sammeln für bedürftige Menschen“.