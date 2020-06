Mit der Entscheidung haben die wenigsten gerechnet. Während sowohl in Essen als auch in Duisburg beide Karstadt Kaufhof-Häuser dicht machen, bleibe in Duisburg beide Filialen erhalten. Entsetzen in Dortmund und Essen, Aufatmen in Duisburg.

Während in den betroffenen Städten Tränen der Wut und flossen, gab es in Duisburg Tränen der Freude und der Erleichterung. Die Verantwortlichen auch hier vor Ort nahmen an der Videokonferenz teil in der die Entscheidung über das Schicksal der einzelnen Standorte bekanntgegeben wurde.

Dieter Voss, Betriebsratsvorsitzender an der Düsseldorfer Straße, und der dortige Geschäftsführer Frank Tüting informierten sofort die Belegschaft, die ihr Glück kaum in Worte fassen konnten. Auch der Einzelhandelsverband und die Stadt nahmen die Verlautbarung der Konzernspitze erleichtert entgegen.