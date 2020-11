Der Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Dünkelbergstraße in Bergeborbeck hat heute Nacht ein Todesopfer gefordert. Die 83-jährige alleinstehende Mieterin aus dem Erdgeschoss wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden.



Elf Minuten nach Mitternacht ging der Notruf bei der Feuerwehr ein, die Brandexperten rückten direkt nach Bergeborbeck aus.

In einem Mehrfamilienhaus an der Dünkelbergstraße hatten Bewohner den Alarm eines ausgelösten Rauchmelders gehört und den Notruf gewählt. Fünf der sechs Wohneinheiten waren bei Eintreffen der ersten Kräfte bereits geräumt. In der sechsten Wohnung (Erdgeschoss links) wurde eine 83 Jahre alte, alleinstehende Frau vermutet. Der erste Trupp drang gewaltsam in die Wohnung ein und fand im Wohnzimmer eine leblose Person, die sie unverzüglich ins Freie brachten und dem bereitstehenden Rettungsdienst übergaben.

Brand war im Wohnzimmer ausgebrochen

Der Notarzt konnte jedoch nur den Tod der Dame feststellen. Das Feuer im Wohnzimmer war dann rasch gelöscht, wegen eines eingesetzten Rauchschutzvorhanges blieb der Treppenraum rauchfrei. Mit Messgeräten kontrollierten die Einsatzkräfte alle Wohneinheiten vorsichtshalberauf Rauchgase, jedoch ohne Befund. So konnten alle Bewohner ihre Räume wieder betreten. Die Brandwohnung wurde belüftet und nach Abschluss der Kriminalpolizei übergeben, die die Brandursachenübermittlung übernimmt. In Essen sind bisher insgesamt drei Menschen bei einem Brand ums Leben gekommen