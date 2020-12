Die Ständige Impfkommission ( Stiko ) hat jetzt einen Plan zum Ablauf der Corona Impfungen veröffentlicht. Darin schwinden die Hoffnungen auch eine schnelle Impfung von "normalos" in der Bevölkerung.

Auch sucht das NRW Gesundheitsministerium noch freiwillige Helfer, zur Unterstützung bei den Impfungen.

Jeder kann anhand der Phasen abschätzen wann man dabei wäre.

Es wird lange dauern.

Auszug der Stiko

Phase 1 - 8,6 Millionen Menschen

1. BewohnerInnen von Senioren- und Altenpflegeheimen.

2. Personen im Alter von 80 Jahren und älter.

3. Personal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko in medizinischen Einrichtungen (zum Beispiel Notaufnahmen, medizinische Betreuung von COVID-19 PatientInnen).

4. Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu Risikogruppen (zum Beispiel in der Hämato-Onkologie oder Transplantationsmedizin).

5. Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege.

6. Andere Tätige in Senioren- und Altenpflegeheimen mit Kontakt zu den BewohnerInnen.

Phase 2 - 6,7 Millionen Menschen

Über 75-Jährige und Demenzkranke in zweiter Priorität

Impfpriorität „hoch” . Empfehlungen der Stiko:

1. Personen im Alter zwischen 75-80 Jahren,

2. Personal mit hohem Ansteckungsrisiko in medizinischen Einrichtungen,

3. Personen mit einer Demenz oder geistigen Behinderung in Institutionen,

4. Tätige in der ambulanten oder stationären Versorgung von Personen mit Demenz oder geistiger Behinderung.

Phase 3 - 5,5 Millionen Menschen

Stiko-Empfehlungen folgt die Priorität „moderat”

Bewohner von Obdachlosen- und Asylunterkünften

1. Personen im Alter von zwischen 70-75 Jahren.

2. Personen mit Vorerkrankungen mit erhöhtem Risiko und deren engste Kontaktpersonen.

3. Personen in Asylbewerberunterkünften.

4. Personen in Obdachlosenunterkünften.

5. Enge Kontaktpersonen von Schwangeren.

6. Personal mit moderatem Ansteckungsrisiko in medizinischen Einrichtungen und an besonders relevanten Positionen für die Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur.

7. Personal im ÖGD (öffentlicher Gesundheitsdienst).

Phase 4 - 6,9 Millionen Menschen.

Impfpriorität „erhöht“

Personen im Alter von zwischen 65-70 Jahren

1. Personen mit Vorerkrankungen mit moderatem Risiko und deren engste Kontaktpersonen.

2. Personal mit niedrigem Ansteckungsrisiko in medizinischen Einrichtungen.

3. Lehrer.

4. Erzieher.

5. Personen mit prekären Arbeits- und/oder Lebensbedingungen (zum Beispiel Saisonarbeiter, Beschäftigte in Verteilzentren oder der Fleisch verarbeitenden Industrie).

Phase 5 Regierungsmitarbeiter und Polizei neun Millionen Menschen.

Vorletzte Priorität „gering erhöht“.

1. Personen im Alter von zwischen 60 und 65 Jahren

2. Personal in Schlüsselpositionen der Landes- und Bundesregierungen

3. Beschäftigte im Einzelhandel

4. Berufsgruppen der kritischen Infrastruktur (zum Beispiel Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei, ÖPNV, Abfallwirtschaft usw.)

Phase 6

Der letzten Gruppe mit der Priorität „niedrig” sind alle Personen unter 60 Jahren zugeordnet. Es handelt sich dabei um 45 Millionen Menschen.

Wenn genügend Impfstoff, Helfer und Ärzte vorhanden sind wird alles noch sehr lange dauern!

Bis dahin AHA+L und gesunden Menschenverstand einsetzen.