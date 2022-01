Ist der Winter schon bei uns vorbei, die ersten Frühlingsbooten zeigen sich in der Stadt.

Um die Weihnachtstage, hatte man die letzten Kraniche am Himmel gesehen, die in Richtung Süden flogen. Jetzt Ende Januar kommen die Kraniche schon wieder aus dem Süden zurück und sind sichtbar am Himmel. Aber auch am Boden, sprießen die ersten Osterglocken. Auch das ein oder andere Gänseblümchen zeigt sich schon wieder.

Das macht Hoffnung, auf wieder farbenfrohe Tage.

Hat noch jemand, erste Anzeichen auf den Frühling entdeckt?